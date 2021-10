Procès en appel – Pierre Maudet, retour à la case prétoire L’ancien conseiller d’État revient devant les juges ce lundi pour contester sa condamnation en première instance. Luca Di Stefano

Pierre Maudet en avril 2021. LAURENT GUIRAUD

Huit mois de silence et une reconversion professionnelle dans une entreprise de cybersécurité. Après avoir disparu des radars, Pierre Maudet sera rappelé à son ancienne vie ce lundi. Il est attendu à 9 heures par les juges de la Chambre pénale d’appel et de révision pour le deuxième acte judiciaire de l’affaire du voyage à Abu Dhabi. L’ancien conseiller d’État conteste le verdict de première instance, qui ne satisfait pas non plus le Ministère public. Tout est à recommencer en appel.

En février, le magistrat démissionnaire est sorti du Palais de justice avec une condamnation à 300 jours-amende avec sursis pour acceptation d’un avantage. Ce voyage de 2015 tous frais payés par les autorités d’Abu Dhabi et le mensonge consécutif (il a dans un premier temps affirmé que ce voyage était entièrement privé) constituent «une faute importante» au regard de la juge de première instance. Pierre Maudet «a porté atteinte à la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’État. Durant l’enquête, il a tenté de dissimuler des preuves et a participé à l’élaboration d’un mensonge.»