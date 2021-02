Bras de fer préélectoral – Pierre Maudet renonce à son salaire, ses collègues refusent Face au refus du gouvernement de réallouer son traitement aux perdants du Covid, Pierre Maudet a remboursé la somme à l’Etat. Chloé Dethurens

Pierre Maudet a renoncé à son salaire, malgré le refus du Conseil d’Etat. Laurent Guiraud

Il l’avait annoncé à la mi-janvier: le conseiller d’État indépendant Pierre Maudet, candidat à sa réélection au gouvernement le 7 mars prochain, a décidé de renoncer à son salaire. Mais son idée n’a pas manqué de créer des remous, révélait vendredi un journaliste indépendant sur les réseaux sociaux. Lors de sa dernière séance du mercredi, le Conseil d’État a refusé sa demande. Malgré tout, ces derniers jours, Pierre Maudet a remboursé la somme en question, a appris la Tribune de Genève.

Le 13 janvier, le magistrat avait annoncé vouloir renoncer à son traitement de conseiller d’État. À ses collègues, mais aussi sur le plateau de Léman Bleu et sur son site internet. L’idée était de ne plus toucher d’argent de l’État dès le 18 janvier, date de son entrée en campagne, et jusqu’au 31 mars. Au total, près de 51’000 francs sur deux mois et demi.