Dernier jour de procès – Pierre Maudet reconnu coupable d'acceptation d'un avantage La présidente du Tribunal de police a condamné le conseiller d'État à 300 jours-amendes avec sursis pour s'être fait offrir le voyage à Abu Dhabi. Il est, en revanche, acquitté pour le volet du sondage. Luca Di Stefano

GEORGES CABRERA

Coupable. Lundi soir, la présidente du Tribunal de police a reconnu Pierre Maudet coupable d’acceptation d’un avantage. Au terme d’une semaine d’audiences, elle a infligé au conseiller d’État une peine pécuniaire de 300 jours-amendes avec sursis. De plus, le prévenu devra verser une créance compensatrice de 50’000 francs – la valeur estimée du voyage – à l’État de Genève.

Poursuivi par le Ministère public dans le sillage de «l’affaire Maudet», le magistrat devait répondre de deux épisodes à la barre: son voyage à Abu Dhabi en novembre 2015 et un sondage avant l’élection au Conseil d’État de 2018.

Pierre Maudet est arrivé au Tribunal de police avec ses avocats: M e Yaël Hayat et M e Grégoire Mangeat. LAURENT GUIRAUD

Rendu possible par l’intermédiaire des hommes d’affaires genevois Magid Khoury et Antoine Daher, le voyage aux Émirats a été financé par la famille royale d’Abu Dhabi, laquelle avait offert «un package» (vol en classe affaires, palace, Grand Prix en loge VIP). Pour ces faits, Pierre Maudet a «accepté le risque que le voyage lui soit offert dans le but de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions», a tranché la juge. «Sa faute est grave. Il a porté atteinte à la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’État.»

La présidente du Tribunal de police, Sabina Mascotto. Patrick Tondeux

En revanche, Pierre Maudet a été acquitté pour le volet du «sondage». Ce questionnaire aux Genevois devait servir à orienter la campagne de réélection du conseiller d’État en 2018. Celui-ci a été financé par Magid Khoury et Antoine Daher.

Dans son sillage, son ancien bras droit a également été condamné pour ces faits. Comme l’ont été les entrepreneurs Magid Khoury et Antoine Daher pour avoir «octroyé un avantage.»

Les parties ont dix jours pour faire appel de la décision.

