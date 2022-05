Pierre Maudet a donné mercredi une conférence sur la cybersécurité, à la salle des fêtes du Lignon, invité par l’École de management et de communication Genève.

«La prochaine pandémie sera numérique.» Tel était le titre de la conférence publique donnée mercredi par Pierre Maudet. Une quarantaine de personnes ont suivi et visiblement apprécié sa prestation, organisée par l’École de management et de communication dans la salle du Lignon. C’est en qualité de directeur de la transition numérique de la société WISEkey – active précisément dans la cybersécurité – qu’il avait été invité.

«Comme pour le Covid-19, la solution réside dans les gestes barrières et un vaccin.»

«Il y a une vie après la politique, et Pierre Maudet en est la preuve vivante, lui qui a rejoint cette société il y a un peu plus d’un an», a lancé au public Jacques Jeannerat en guise d’introduction de l’orateur du jour. Il faudra attendre encore un peu avant de savoir s’il y aura encore ou non de la politique après la vie politique de Pierre Maudet. Ce n’était ni le lieu ni le moment d’aborder les élections cantonales.