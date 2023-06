Politique – Pierre Maudet opéré ce week-end Le conseiller d’État a été opéré en urgence de l’appendicite. L’intervention est anodine. Il reviendra au travail bientôt. Marc Bretton

Pierre Maudet lors de sa prestation de serment. au côté de ses collègues STEEVE Iuncker-Gomez

La législature commence… par un arrêt de travail pour le magistrat en charge des mobilités et de la santé. «M. Pierre Maudet, a dû être hospitalisé d’urgence ce week-end pour une appendicite aiguë, annonce ce matin la Chancellerie par communiqué lundi matin. Son opération s’est déroulée à satisfaction. Il reprendra son activité dans quelques jours.»



Sur son site, le centre hospitalier vaudois du CHUV décrit ainsi l’organe touché: «L’appendice est une petite poche de tissu en forme de doigt, située du côté droit inférieur de l’abdomen. Il peut être le siège d’une infection due aux bactéries présentes dans le tractus intestinal. Lorsqu’il est infecté, l’appendice est gonflé et enflammé, et occasionne la douleur extrêmement vive de l’appendicite.» Les HUG ont mis en ligne une vidéo pour en apprendre plus.

Fréquent chez les jeunes

La pathologie se manifeste «par des symptômes tels qu’une douleur et un endolorissement dans la zone à proximité du nombril selon une ligne allant jusque dans la zone inférieure droite de l’abdomen. La douleur s’accompagne souvent de nausées et de vomissements, d’une fièvre modérée et de constipation ou de diarrhée.» Le traitement est tout simple, puisqu’il s’agit enlever l’appendice enflammé. L’attente n’est pas conseillée: «Une intervention tardive risque d’entraîner la rupture de l’appendice, avec pour conséquence une infection grave.»

Selon le CHUV, l’appendicite est l’une des causes les plus fréquentes d’intervention chirurgicale abdominale d’urgence chez les enfants. Elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et on note un pic d’incidence chez l’adolescent et le jeune adulte.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.