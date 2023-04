Second tour des élections cantonales – Pierre Maudet: «On a à chaque fois fait mentir les prédictions!» Le candidat de Libertés et justice sociale part seul contre tous pour le second tour. Il critique l’alliance «opportuniste» à droite tout en restant optimiste. Rachad Armanios

Aucune formation n’a proposé d’alliance à Pierre Maudet, leader de la liste Libertés et justice sociale (LJS). KEYSTONE

C’est en candidat confiant que Pierre Maudet a réuni la presse, mardi, après le dépôt des listes pour le second tour de l’élection du Conseil d’État. Leader de la liste Libertés et justice sociale (LJS), l’homme part seul, face à deux alliances à gauche et à droite.

Lundi, Pierre Maudet a contacté les présidentes et présidents des six autres formations élues au Grand Conseil, sans oublier les Vert’libéraux. «Pas pour chercher à nouer des alliances au sens qu’elles impliquent un programme commun impossible à créer en trente-six heures, mais pour savoir si, à brève échéance, on pouvait se retrouver sur des points.»

Seuls les Verts et les socialistes ont «poliment» accepté une rencontre, après le 30 avril, ajoute Pierre Maudet. À droite, «les réponses ont été dilatoires, quand il y en a eu. Le PLR n’a pas daigné répondre. Et pour cause, la messe était déjà dite la veille, voire quelques jours avant.»

Bric-à-brac idéologique

Pierre Maudet précise qu’aucune formation ne lui a proposé une alliance. Aurait-il voulu être le sixième du ticket de droite? «Je regrette qu’on n’ait pu s’entendre sur quelques projets structurants et que les autres partis n’aient pas intégré qu’il faut désormais compter avec un nouveau groupe. Mais non, car il faut relativiser la notion d’alliances. À Genève, l’électeur coche des croix sur un bulletin.» Dès lors, Pierre Maudet reste optimiste: «On a à chaque fois fait mentir les prédictions!»

Il insiste. L’alliance PLR, Centre, UDC et MCG est «un bric-à-brac idéologique, fait d’opportunismes et de compromissions. On ne regrette pas du tout de ne pas en être. Faire barrage à la gauche? C’est un peu court comme programme. Me faire barrage à moi? C’est encore plus court!»

«Faire barrage à la gauche? C’est un peu court comme programme. Me faire barrage à moi? C’est encore plus court!» Pierre Maudet, candidat au Conseil d’État

Par exemple, Pierre Maudet ne voit pas le plus petit dénominateur commun sur les questions de mobilité entre Le Centre et le MCG ou encore sur la région entre ce parti et le PLR. «Ma crainte, c’est que cette alliance affaiblisse encore la participation en dégoûtant des électeurs, car elle donne le sentiment qu’on a affaire à un calcul d’élus vissés à leurs sièges.»

Élu député dimanche, Laurent Seydoux vante les qualités de Pierre Maudet qui, «en six mois, a réussi à réunir un groupe et faire élire dix candidats. Genève a davantage besoin de quelqu’un tel que lui plutôt que de gens qui discutent de la répartition de leurs sièges.» Le néodéputé poursuit en refusant les étiquettes collées à LJS, répétant que ce qui définit cette liste, ce sont «24 projets concrets» qui seront déposés au Grand Conseil.

Ni de gauche, ni de droite… Vraiment? Que votera le groupe à propos du projet de loi PLR pour baisser de 5% les impôts sur les personnes physiques? Pierre Maudet botte en touche, insistant sur le «crédit d’impôt» de 2000 francs qu’il a proposé. Et quelle position sur le virage sur la mobilité opéré par Serge Dal Busco? LJS pense qu’il faut arrondir les angles…

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.