Fondation PALM – Pierre Maudet lance une fondation politique L’ex-conseiller d’État veut, par cette nouvelle structure, promouvoir «une réflexion politique libre». Fedele Mendicino

Pierre Maudet. KEYSTONE

À l’issue de son procès en appel cet automne, Pierre Maudet a évoqué son envie de rester sur le terrain du politique. Selon «Le Temps», l’ex-conseiller d’État PLR concrétise peu à peu ses ambitions en créant une fondation.

Abo Dernier jour de procès Pierre Maudet coupable d’avoir accepté le voyage Comme l’écrit le quotidien, Pierre Maudet lance, aux côtés de Stéphane Fornerod et de Jean-Marc Leiser (conseiller communal de Versoix indépendant et ancien PLR), la Fondation PALM dont le but est, selon ses statuts, de «promouvoir au plan régional une réflexion politique libre, orientée sur la défense des libertés, sur le développement de la justice sociale et la recherche de solutions consensuelles». Ces termes rappellent aux ex-radicaux la devise de l’ancien parti, «liberté humaine et justice sociale», relève par ailleurs «Le Temps».

Pas un parti

La fondation, dotée d’un capital de 10’000 fr., n’a pas pour vocation d’être un parti, ainsi elle ne présentera pas de candidats aux différentes élections, indique Jean-Marc Leiser, l’ancien président de l’Association de soutien à l’action politique de Pierre Maudet.

Condamné en février pour acceptation d’un avantage, Pierre Maudet, contestant les faits reprochés, a été jugé en appel en octobre. Le jugement n’est pas encore tombé. L’homme est accusé, tout comme son ancien chef de cabinet, Patrick Baud-Lavigne, d’avoir bénéficié d’un luxueux séjour tous frais payés à Abu Dhabi en 2015 et d’un sondage financé en 2017 par deux hommes d’affaires. Ces derniers, ayant œuvré à la mise en place de ce voyage (évalué à 60’000 francs dont 50’000 francs pour Pierre Maudet et 10’000 francs pour Patrick Baud-Lavigne), sont suspectés d’avoir agi durant deux ans auprès de ces deux éminents représentants de l’État dans le but de s’ouvrir les portes de l’administration. C’est ainsi que l’un d’eux, Antoine Daher, aurait pu faire ouvrir, sans les autorisations requises, l’Escobar, un établissement dans lequel il avait des intérêts. Concernant le second entrepreneur, Magid Khoury, l’accusation estime qu’il a pu notamment obtenir, grâce à ce réseautage, un rendez-vous avec un service de l’État pour promouvoir un projet immobilier.

