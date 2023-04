Élection au Conseil d’État genevois – Pierre Maudet: «Je suis un survivant!» L’ancien élu a réussi à faire entrer sa liste au Grand Conseil et se classe 6e du premier tour pour le gouvernement. Interview. Laurence Bezaguet

Pierre Maudet arrive à Uni Mail ce dimanche 2 avril. MAGALI GIRARDIN

Pierre Maudet arrive 6e du premier tour du Conseil d’État et fait entrer son mouvement Libertés et justice sociale au Grand Conseil. Il ne cache pas sa satisfaction.

Pierre Maudet, votre première réaction à chaud? Beaucoup de joie. Ces élections, c’est une fête pour le mouvement Libertés et justice sociale. Mais c’est une étape, pas un aboutissement, car il y a encore un deuxième tour devant nous. Je suis satisfait de voir que ce pari risqué avec notre liste courte, qualifiée de remplie de novices, se soit révélé être un pari payant avec dix députés. C’est donc une grande satisfaction collective, pas une victoire individuelle.

Malgré tout, imaginiez-vous un tel score ce matin en vous réveillant et, vous qui êtes un homme de pouvoir, sentez-vous que le retour au Conseil d’État est proche? Ce matin, en me réveillant, j’étais confiant sur la capacité de faire le quorum contre toute attente, contre les pronostics de tous les politologues plus ou moins bien renseignés et de tous les médias qui faisaient leurs spéculations. Mais pas dans cette ampleur et pas dans cette configuration qui nous placent dans un rôle de pivot.

Pivot? Si on additionne les scores des deux partis de gauche qui se maintiennent au Grand Conseil (socialistes et Verts) avec celui du MCG, aux positions parfois à gauche, on arrive à 45 voix sur 100, ce qui de toute évidence ne fait pas une majorité. Donc il y aura des choses à faire dans le nouveau parlement.

Vous attendiez-vous à un tel renforcement de la droite populiste? Oui, je m’y attendais. On a battu le pavé durant les dernières semaines et j’ai vraiment ressenti l’expression d’un ras-le-bol que l’on peut canaliser de plusieurs manières. Notamment avec notre mouvement Libertés et justice sociale, qui est dans la construction et la proposition.

Avec qui allez-vous construire? Nous tendons la main à tous ceux qui sont prêts à travailler pour la population.

Touché pas coulé, Pierre Maudet? Il ne faut jamais baisser les bras, personne n’est infaillible. Il faut retenir évidemment les leçons de par où je suis passé et j’en retiens, je puis vous l’assurer. Soyons honnête, je mesure parfaitement d’où je viens. Je suis un survivant!

Que dire enfin de cette deuxième chance donnée par la population? J’en suis honoré, j’en suis obligé. C’est une forme de réhabilitation mais c’est aussi une exigence très élevée qui est placée en moi. Et je vais m’en montrer digne.

