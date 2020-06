Magistrat sous enquête – Pierre Maudet interrogé sur la coopération policière avec Abu Dhabi La deuxième audition du conseiller d'État PLR s'est tenue ce jeudi. Chloé Dethurens

Pierre Maudet, conseiller d'État chargé de département du développement économique . Image d’illustration. © Steeve Iuncker-Gomez TDG

Le conseiller d'État Pierre Maudet a été convoqué à deux reprises cette semaine afin d'être auditionné par le Ministère public genevois, dans la procédure pénale liée à son voyage controversé aux Émirats et des versements financiers du groupe hôtelier Manotel. Jeudi matin, une audience de deux heures s'est tenue. Le magistrat libéral-radical, prévenu d'acceptation d'un avantage, a dû répondre aux questions des procureurs Yves Bertossa et Stéphane Grodecki au sujet de la coopération policière avec Abu Dhabi.



Pour ses avocats, Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, ces audiences «ont été très courtes et sans grand intérêt. Selon nous, le dossier Manotel est vide. Quant au voyage à Abu Dhabi, les procureurs semblent chercher à valider leur thèse pourtant bien fragile. C’est un classement qui normalement devrait s’imposer, dans un dossier où les considérations et les pressions politiques continuent de polluer le débat.»