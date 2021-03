Élection partielle – Pierre Maudet fait mordre la poussière au PLR La candidate écologiste Fabienne Fischer est favorite pour le second tour. Le magistrat sortant Pierre Maudet arrive en deuxième position. Marc Bretton

Pierre Maudet arrive en deuxième position lors du 1er tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État. Magali Girardin

L’élection restera dans les annales. Pratiquement sans parti, condamné par la justice durant la campagne, le magistrat démissionnaire Pierre Maudet réalise presque une promenade de santé électorale. Avec 22,7% des voix, il arrive deuxième des huit candidats en lice pour cette élection partielle, tandis que la Verte Fabienne Fischer se classe première avec 29,7% des suffrages. «C’est une victoire d’étape, mais importante pour la seule femme en lice à cette élection», explique la présidente du parti, Delphine Klopfenstein Broggini.

Georges Cabrera

Une demi-heure après les résultats, Pierre Maudet arrive à grands pas. Il a attendu un moment avant de venir à l’Hôtel de Ville et prévient qu’il ne fera pas d’autres déclarations. Il s’installe au pupitre de Léman Bleu. «Ce résultat me satisfait, déclare-t-il. J’en suis honoré, mais pas surpris. C’est le résultat d’une campagne d’idées sur le terrain. Je dois regagner la confiance et j’ai une belle marge à reprendre. Je ne revendique pas l’étiquette du PLR. On m’a décrit seul et indépendant, je suis toujours indépendant, mais moins seul. L’heure est maintenant à la mobilisation pour le second tour.»