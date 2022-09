Élections cantonales genevoises 2023 – Pierre Maudet en piste pour le Conseil d’État L’ancien magistrat annonce sa candidature aux élections cantonales d’avril. Marc Bretton

Pierre Maudet, ici en mai dernier, sera bel et bien candidat à un nouveau mandat au Conseil d’État en 2023. MAGALI GIRARDIN

Ira? Ira pas? Le suspense autour d’une éventuelle candidature de l’ancien magistrat Pierre Maudet lors des élections cantonales de 2023, a pris fin. L’ancien magistrat a annoncé qu’il serait bien candidat au Conseil d’État au printemps.

Les rumeurs sur cette annonce se faisaient insistantes depuis le début de la semaine. Les partisans de Pierre Maudet, regroupés au sien du microparti Elan radical, s’étaient murés dans le silence après avoir annoncé en juin dernier qu’une liste de candidats au Grand Conseil serait élaborée courant juillet. On était sans nouvelles depuis lors, jusqu’à ce mercredi: l’hebdomadaire GHI a annoncé que Pierre Maudet serait bien candidat.

L’ancien élu PLR s’est montré relativement discret depuis mars 2021, date de sa défaite lors de l’élection partielle au Conseil d’État. Après un premier tour d’anthologie, où il avait largement devancé le rival que lui opposait son ancien parti, Cyril Aellen, il avait finalement échoué face à l’écologiste Fabienne Fischer, torpillé par la concurrence de l’inattendue candidate du Centre, Delphine Bachmann. En mai, il trouvait un n ouvel emploi et en décembre, il lançait une fondation dont le but est, selon ses statuts, de «promouvoir au plan régional une réflexion politique libre, orientée sur la défense des libertés, sur le développement de la justice sociale et la recherche de solutions consensuelles»

L’ancien magistrat, miné par les polémiques autour des conditions entourant son voyage à Abu Dhabi en 2015, avait annoncé sa démission en décembre 2020, après deux ans de combat. L’affaire avait été révélée par la Tribune de Genève en 2018. Elle a plombé le début de la législature, entraînant une crise politique et la progressive relégation du principal intéressé dans un mini-département. Côté judiciaire, le Tribunal de police avait d’abord reconnu la culpabilité de Pierre Maudet pour son périple aux Émirats et l’avait condamné à 300 jours-amendes avec sursis, avant que la Chambre pénale d’appel et de révision ne casse le jugement. L’affaire est pendante devant le Tribunal fédéral.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

