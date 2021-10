Chambre pénale d’appel et de révision – Le procès en appel de Pierre Maudet a débuté ce lundi matin L’ancien conseiller d’État comparaît avec son ancien chef de cabinet ainsi que deux hommes d’affaires accusés d’avoir voulu l’influencer par un voyage et un sondage. Fedele Mendicino

À un quart d’heure de son procès en appel ce lundi matin, Pierre Maudet semble détendu. D’un pas tonique, il entre dans la salle encore dépeuplée et lance un «messieurs!» Une salutation, dans un style de camaraderie militaire, adressée aux avocats présents. Les trois autres accusés font une arrivée plus discrète.



À 9 h 10, le quatuor est à nouveau réuni: l’ex-conseiller d’État PLR et son ancien chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne, accusés d’avoir accepté un luxueux séjour tous frais payé par les Émirats arabes unis, ainsi les deux hommes affaires, Magid Khoury et Antoine Daher, qui ont permis ce voyage en novembre 2015. Pour le Ministère public et le Tribunal de police, ces deux derniers prévenus ont agi dans le but de s’attirer la bienveillance du magistrat et de son bras droit, de faciliter leurs affaires et de se faire ouvrir les portes des services de l’État.

Intervention «pour rendre service»

C’est à ce sujet que Patrick Baud-Lavigne a dû rendre des comptes ce lundi matin. L’accusé, le premier à être interrogé, est suspecté d’avoir violé en 2017 son secret de fonction en se renseignant sur un dossier de naturalisation concernant la compagne d’un cafetier bien connu d’Antoine Daher. Ce dernier apprend que Patrick Baud-Lavigne a contacté l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et que le dossier de cette femme «va être priorisé à leur niveau». La présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) demande des explications au prévenu: «Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir violé un secret», assure l’ancien chef de cabinet. L’homme, aujourd’hui consultant, prétend que cette femme aurait pu accéder à ces informations elle-même: «Je n’ai pas demandé à ce que ce dossier soit mis au-dessus d’une pile. J’ai fait cela pour rendre service.»



C’est visiblement dans le même état d’esprit qu’il aurait agi quelques mois plus tard en demandant à l’ancien chef du Service du commerce de donner l’autorisation d’exploiter l’établissement l’Escobar alors qu’il manquait des pièces au dossier. Ce bar, dans lequel Antoine Daher avait des intérêts, a donc ouvert de manière contraire au droit, selon l’accusation. «J’ai dit: on y va, admet l’ancien haut fonctionnaire, mais je n’ai pas donné d’instruction au chef du service. C’est lui qui l’a pris comme une instruction.»

Offrir un ballon d’oxygène

La réplique du premier procureur Stéphane Grodecki fuse: «L’égalité de traitement, ça vous inspire quelque chose?» L’accusé tente de résister à la charge ironique: «Cette histoire d’autorisation, ça a pris dix minutes de mon temps sur une multitude d’échanges avec le chef de service. Or, ça fait trois ans qu’on en parle. Non, je ne me suis pas posé la question de l’égalité de traitement.»

Rappelons que ce dernier a été condamné pour ces faits en première instance. Il n’a pas fait appel.

Sur le voyage à Abu Dhabi, Patrick Baud-Lavigne assure qu’il s’agissait d’un voyage privé et que Pierre Maudet lui a proposé de l’accompagner à titre amical: «Je vivais une situation personnelle difficile, le but était de m’offrir un ballon d’oxygène.» Au lieu de cela, trois ans plus tard, le chef de cabinet recevra un mandat de comparution et sera mis en prévention: «Tout est à charge dans cette histoire», dit-il ému.

Le coût du séjour aux frais des Émirats arabes unis a été évalué à 50’000 francs concernant Pierre Maudet, venu sur place avec toute sa famille. Le coût pour le voyage de Patrick Baud Lavigne est estimé à 10’000 francs.

Aux yeux du Ministère public, le financement par les deux hommes d’affaires d’un sondage (d’un coût de 34’000 fr.) voulu par Pierre Maudet est une autre tentative d’avoir une influence sur lui.

Ce lundi après-midi, les autres prévenus seront entendus.

