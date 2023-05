Justice genevoise – Pierre Maudet condamné à des jours-amendes avec sursis pour acceptation d’un avantage Après avoir été désavoué par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de révision rend son jugement et condamne le conseiller d’État à 300 jours-amende avec sursis. Fedele Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Image d’archive de Pierre Maudet sortant du Palais de justice de Genève le 22 février 2021. LAURENT GUIRAUD

La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) vient de rendre son jugement dans l’affaire Maudet. Selon nos renseignements, après avoir été désavouée l’an dernier par le Tribunal fédéral, la CPAR condamne le conseiller d’État à 300 jours-amende avec sursis pour acceptation d’un avantage. Elle fixe, dans son jugement du 26 mai 2023 que nous avons consulté, le jour-amende à 400 fr.

La Cour prononce par ailleurs à l’encontre de Pierre Maudet une créance compensatrice en faveur de l’État de 50 000 fr.

Son ancien bras droit Patrick Baud-Lavigne, reconnu coupable notamment de la même infraction, écope de 360 jours-amende avec sursis (sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention effectué avant le jugement). La CPAR fixe le tarif du jour-amende à 300 fr. Le montant de la créance compensatrice a été fixé à 10 000 fr.

Pierre Maudet était accusé, tout comme son ancien chef de cabinet, Patrick Baud-Lavigne, d’avoir bénéficié d’un luxueux séjour tous frais payés à Abu Dhabi en 2015 et d’un sondage financé en 2017 par deux hommes d’affaires. Le Parquet a toujours soutenu que ces derniers, ayant œuvré à la mise en place de ce voyage (évalué à 50 000 fr. pour Pierre Maudet et 10 000 fr. pour Patrick Baud-Lavigne), «à la dimension privée prépondérante», ont agi durant deux ans auprès de ces deux éminents représentants de l’État dans le but de s’ouvrir les portes de l’administration.

Les deux hommes d’affaires, Magid Khoury et Antoine Daher, sont aujourd’hui condamnés par la CPAR à une peine pécuniaire avec sursis. Ils sont à l’origine de l’organisation du séjour tant décrié.

«Une faute sérieuse»

Les juges d’appels estiment que la faute de Pierre Maudet est «sérieuse. Alors qu’il occupait depuis 2012, la fonction de conseiller d’État, qui implique d’être irréprochable, bénéficiant de la confiance de la population, il a accepté en 2015 un avantage indu en s’accommodant du risque qu’il lui eut été octroyé dans le but d’influencer son activité de conseiller d’État. Ce faisant, il a porté atteinte au bien juridiquement protégé par les dispositions en matière de corruption, soit la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’État. Il a agi par convenance personnelle, par goût du pouvoir et avec légèreté. L’estime qu’il avait de lui-même comme conseiller d’État et l’honneur personnel que représentait cette invitation l’ayant aveuglé.»

Et la CPAR d’ajouter: «Ce faisant il a perdu de vue les devoirs d’intégrité imposés par sa fonction. Il jouissait d’une situation personnelle, professionnelle et financière excellente. De sorte qu’il pouvait payer de ses deniers un voyage quitte à opter pour une version moins luxueuse et/ou à ne pas emmener toute sa famille. Il pouvait surtout y renoncer, sans aucun dommage pour le développement de Genève, en prétextant une impossibilité.»

«Pierre Maudet jouissait d’une situation personnelle, professionnelle et financière excellente. De sorte qu’il pouvait payer de ses deniers un voyage quitte à opter pour une version moins luxueuse et/ou à ne pas emmener toute sa famille» La CPAR

Selon les juges, «il n’a toujours pas pris conscience, ne serait-ce que partiellement, du caractère pénal de ses actes, plaidant l’incertitude juridique pour échapper à toute sanction, voire une sanction réduite.» D’après le jugement, «il s’agit d’un faux pas isolé dans une carrière jusqu’à ce jour sans impair.» .

Rappelons que pour le volet lié au sondage, Pierre Maudet a été acquitté.

La faute de son ex-bras droit est jugée importante par la CPAR: «En sa qualité de chef de cabinet d’un conseiller d’État, il a non seulement accepté un avantage indu, en s’accommodant du risque qu’il eut été octroyé dans le but d’influencer son activité, mais a aussi violé son secret de fonction et instigué un directeur de service à abuser de son autorité. Ce faisant, il a porté atteinte à l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique, à la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’État et à celle que ce dernier place en ses fonctionnaires.»

«Convenance personnelle»

Le jugement précise qu’il «a ainsi agi par convenance personnelle, donnant la prééminence à la satisfaction de son bien-être ou au copinage, au détriment de ses devoirs et des institutions en général. En intervenant auprès du directeur de Service du commerce (ndlr: pour favoriser l’ouverture d’un bar demandée par Antoine Daher), il a de surcroît amené le directeur à commettre l’infraction de base, ce qui a eu des conséquences lourdes pour ce dernier (ndlr. condamné).»

La collaboration de l’intéressé est jugée «contrastée. Il a dissimulé des preuves au sujet du voyage à Abu Dhabi, en faisant "le ménage" dans sa boîte de courrier électronique et menti crassement au début de la procédure, sur l’origine du financement du voyage. Agissant dans le cadre d’une stratégie savamment orchestrée, Patrick Baud-Lavigne, de même que Pierre Maudet, sont allés bien au-delà de leur droit de refuser de déposer ou de collaborer. Ce faisant, ils ont non seulement compliqué le déroulement de la procédure, mais aussi encore alimenté les soupçons qui pesaient sur eux. Dans le volet du bar l’Escobar, Patrick Baud-Lavigne s’est rallié aux propos du directeur qui l’incriminaient mais a articulé des faits inexacts pour légitimer la violation du secret de fonction.»

«Prise de conscience embryonnaire»

Au final, sa prise de conscience est «embryonnaire, dès lors qu’il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, allant jusqu’à invoquer son pragmatisme administratif et dire qu’il agirait de la même manière si c’était à refaire.»

Pour la justice, Antoine Daher, grâce à ses contacts avec les hautes sphères de l’État, a pu faire ouvrir, sans les autorisations requises, l’Escobar, un établissement dans lequel il avait des intérêts. Concernant le second entrepreneur, Magid Khoury, l’accusation estime qu’il a pu notamment obtenir, grâce à ce réseautage, un rendez-vous avec un service de l’État pour promouvoir un projet immobilier.

(Développement suit)

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 20 ans. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

