Au Tribunal de police – Pierre Maudet: «C’était une faute. Ma faute» Le conseiller d’État a détaillé les circonstances de son voyage à Abu Dhabi. Il regrette le mensonge, mais rejette l’accusation. Luca Di Stefano

Pierre Maudet a été entendu ce mardi, deuxième jour de son procès. Tondeux

«J’affronte les choses debout, Madame la présidente.» Il était 9 h tapantes, mardi, quand Pierre Maudet a répondu aux questions de la juge Sabina Mascotto. D’ordinaire, quelques secondes servent à énoncer la situation personnelle du prévenu. Mais là, c’est Pierre Maudet. Alors, son avocate Me Yaël Hayat a souhaité qu’il aille plus loin que son parcours politique. Et qu’il se livre. «Comment appréhendez-vous ce procès?» demande-t-elle. «Il n’est pas anodin de se retrouver à cette place, répond le conseiller d’État accusé. J’appréhende et je m’impatiente, car je souhaite voir cette affaire tranchée. Depuis trois ans, je vis un calvaire. Un calvaire dont je suis l’origine pour une part importante.»