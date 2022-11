Art – Pierre et Gilles dans l’air du temps Ce fabuleux couple d’artistes engagés signe la dernière exposition de l’année de la galerie parisienne Templon. Carole Kittner

Pierre et Gilles, «Les gopniks français» (autoportrait), 2021, photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte, encadrée par les artistes. COURTESY TEMPLON, PARIS, BRUXELLES, NEW YORK

«Les couleurs du temps», c’est ainsi que Pierre et Gilles ont choisi d’intituler leur dernier accrochage dont le vernissage a lieu aujourd’hui à la galerie Templon à Paris et qui pourra être parcouru jusqu’au 31 décembre. à la question de savoir pourquoi, ils confessent ensemble: « Nous avons regroupé des images prises ces trois dernières années. Et c’est lorsque la série sur l’Ukraine a pris vie que l’idée du temps et de la couleur ont émergé. Il nous fallait montrer un drapeau jaune et bleu autour d’un monde en pleine mutation.» L’exposition s’ouvre donc sur cette petite série en hommage au pays en guerre.