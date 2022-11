Interview – Pierre Deladonchamps, retour sur les douloureux souvenirs du Bataclan Dans «Vous n’aurez pas ma haine», à l’affiche, il incarne Antoine Leiris, qui a perdu sa femme lors des attentats et qui est devenu célèbre pour un post Facebook ayant fait le tour du monde. Pascal Gavillet

Pierre Deladonchamps dans le film. AGORA FILMS

Il fait partie de ces comédiens arrivés relativement tard au cinéma. C’est en 2013 que Pierre Deladonchamps, 44 ans aujourd’hui, est retenu pour incarner «L’inconnu du lac» de Guiraudie, rôle difficile comportant des scènes de nu et de sexe explicites entre hommes. Un César de meilleur espoir masculin couronne sa prestation et, depuis, il n’a plus cessé de tourner et de relever des défis, acceptant des rôles positifs comme des personnages d’ordure (tel le pédophile des «Chatouilles»).