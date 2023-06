Portrait genevois – Pierre de Boccard, une histoire de familles Le nouveau président du Municipal est issu d’une lignée de politiciens, membre du PLR et habitué de la tribune nord à la Praille. Théo Allegrezza

Le PLR Pierre de Boccard, nouveau président du Conseil municipal de la Ville de Genève, sur la rue du 31-Décembre, le 13 juin 2023. LAURENT GUIRAUD

Il débarque à vélo, avec un léger retard. «Excusez-moi, le retour en bateau a pris un peu plus de temps», souffle Pierre de Boccard. Avec ses lunettes noires et sa tignasse poivre et sel coiffée en arrière, le trentenaire a des airs de surfeur australien. En l’occurrence, il ne revient pas d’une session wakeboard, bien qu’il les affectionne, mais d’une traversée sur le lac à bord d’un navire de la CGN en compagnie de personnes âgées. Une mission de représentation comme Pierre de Boccard est appelé à les multiplier durant un an.