Politique judiciaire – Pierre Bayenet, élu controversé au poste de procureur Bien qu’écarté par la commission judiciaire interpartis, le candidat d’Ensemble à Gauche s’est présenté devant les membres du Grand Conseil. Avec succès. Luca Di Stefano

L’avocat genevois et député d’Ensemble à Gauche Pierre Bayenet a obtenu une majorité de voix au Grand Conseil pour accéder au poste de procureur. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est une élection qui fait et fera beaucoup parler. Le député d’Ensemble à Gauche (EàG) et avocat Pierre Bayenet a obtenu une majorité de voix au Grand Conseil pour accéder au poste de procureur. Le 1er janvier, il rejoindra la quarantaine de magistrats du Ministère public et quittera donc sa fonction politique.

Jeudi soir, le vote en séance plénière n’a pas fait de vagues. Mais, en coulisse, les questions fusent. Fait rarissime, Pierre Bayenet, l’homme qui fut le rival d’Olivier Jornot pour le poste de procureur général en 2014, a obtenu une majorité des voix alors que la commission judiciaire interpartis (CJI) avait écarté sa candidature. Si l’usage veut qu’un candidat écarté par la commission se retire, Pierre Bayenet a ignoré la sélection opérée en amont pour se présenter devant ses collègues députés.