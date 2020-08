Bords du Rhin – Piégé par un hameçon, il manque de se noyer La baignade en eau vive n’est pas sans danger. Un jeune Fribourgeois l’a appris à ses dépens. Yannick Van Der Schueren

L’accident s’est déroulé au bord du Rhin, dans les alentours de Bâle. Odile Meylan

L’histoire aurait pu très mal se terminer. Comme bon nombre de nos compatriotes en ces temps de pandémie, la famille Demierre originaire de Fribourg et leurs trois enfants ont décidé de rester en Suisse cet été. Au programme, une virée en kayak de Lucerne à Bâle, via la Reuss, l’Aar et le Rhin, un périple de 160 kilomètres parcourus en 5 jours.

À la hauteur de Rheinfelden, charmante petite ville située aux portes de Bâle et ultime escale avant le retour au bercail, Nicolas, 12 ans, décide de piquer une tête. Trois brasses plus loin, «quelque chose» de douloureux le retient par le bras. «Nous étions en train de refaire les paquetages quand notre fils s’est mis à crier», explique Valérie, sa mère. «Affolé, mon mari a aussitôt plongé pour lui venir en aide.» Quelle n’a pas été sa surprise de découvrir ce qui le paralysait! Un hameçon armé d’un ardillon (la contre-pointe qui empêche le poisson de se décrocher) solidement planté dans le doigt de Nicolas.

Nicolas avait la tête hors de l’eau, il est bon nageur et n’a pas trop paniqué.» Jacques Demierre, le père de Nicolas

Ni une ni deux, les parents attrapent le couteau et la pince coupante qu’ils avaient heureusement pris avec eux et parviennent à couper le fil de nylon bloqué au fond du fleuve. Par chance, expliquent-ils, «Nicolas avait la tête hors de l’eau, il est bon nageur et n’a pas trop paniqué.»

Aux urgences

Cinq minutes plus tard, direction les urgences. C’est à l’hôpital de Rheinfelden que l’hameçon a pu être retiré, «sous anesthésie locale», précisent les parents. Plus de peur que de mal, donc. «Après cinq jours d’antibiotiques, Nicolas va beaucoup mieux», assure Valérie.

Avis aux amateurs de nage en eaux vives, insistent Valérie et Jacques Demierre, «mieux vaut avoir toujours avec soi de quoi couper un fil de pêche!» Effectivement, ce n’est pas une première, l’hôpital de Rheinfelden a déjà eu à faire avec ce genre de blessure.

Le couple, ex-policiers de profession, s’interroge tout de même sur les risques que représente la présence de ce type de matériel dans nos fleuves et nos rivières. «Certaines noyades inexpliquées n’auraient-elles pas été causées par du matériel de pêche égaré?»

Pour rappel, en 2016, un Allemand qui avait l’habitude de nager nu dans le lac Kaisersee, près d’Augsburg, en Bavière, a connu la même mésaventure. En revanche, ce n’est pas dans son doigt que le crochet métallique est venu se loger, mais dans ses parties intimes… Il a lui aussi fini aux urgences.