Une défense d’enfer – Pièce après pièce, Ge/Servette a bâti une forteresse Les Aigles ont baissé le rideau de fer depuis le début des séries grâce à l’implication collective du groupe et aussi à la progression de ses jeunes défenseurs. Grégoire Surdez

Les défenseurs Roger Karrer (25) et Simon Le Coultre (90) et l’attaquant Joël Vermin travaillent dans la même direction. Eric Lafargue

C’est évidemment un travail collectif. Une multitude d’automatismes qui ont été patiemment mis ensemble, façon puzzle. Depuis le début des play-off, Ge/Servette a baissé le rideau de fer et pour ses adversaires, ce n’est pas la guerre mais la douche froide. On pensait que l’absence de Gauthier Descloux serait préjudiciable? La réponse a été cinglante. Avec Daniel Manzato devant le filet depuis trois matches, les Aigles ont concédé un (!) but. Depuis le début des séries, le total de capitulations grenat est de sept unités en 6 matches. Une misère pour les adversaires.