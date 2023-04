L’auteur de «Guernica» mourrait il y a 50 ans – Picasso, vu du XXIe siècle La figure divise, des artistes vaudois et genevois donnent leurs avis. Florence Millioud

«Les Misérables ou Le Couple», une toile peinte par Picasso pendant sa période bleue et conservée au Kunsthaus de Zurich. Aujourd’hui, c’est en raison de ses relations avec ses femmes que le peintre divise. FMI

Silvie Defraoui, Plasticienne,Vufflens-le-Château

Silvie Defraoui dans son expostion «Le Tremblement de certitudes» au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne. Odile Meylan

«Si je n’ai pas étudié à fond son travail, Picasso a compté dans mon parcours (ndlr: à voir jusqu’au 21 mai au MCBA à Lausanne). C’était un artiste très vivant, un magnifique et incroyable dessinateur. Et ce qu’il a fait depuis la période bleue est magnifique. Je pense encore à «Guernica», un vrai monument de l’art, en plus d’être un acte artistique très courageux. L’homme, je ne sais pas, je ne connais pas toute son histoire, mais c’est un artiste qui a pris des positions extrêmement importantes.»