Encre bleue – Photo d'identité refusée Blanca galère auprès de la Mairie de Cologny pour refaire la carte d'identité de son mari alité. Elle raconte sa mésaventure.

Photo d’illustration. CHRIS BLASER

«Les vieux sont condamnés à ne plus exister!» C’est la conclusion inquiétante que tire Blanca de sa mésaventure avec la Mairie de Cologny. En effet, elle cherche à faire refaire la carte d’identité de son mari, qui est alité et ne peut plus se déplacer. Ayant elle-même 86 ans mais étant «toujours en forme», elle se rend à la mairie de sa commune de résidence avec une photo portrait de son mari qu’elle a prise elle-même avec son smartphone, ainsi que les papiers nécessaires. «La photo n’étant pas conforme, je l’ai faite une deuxième fois. Je me suis même fait aider pour la recadrer. Quand je me suis à nouveau déplacée à la mairie pour l’apporter, on m’a dit qu’il faut utiliser le photomaton prévu pour les photos d’identité. J’ai eu beau répéter que mon mari ne peut pas se déplacer, on m’a dit que la photo avait trop de pixels et qu’on ne pouvait rien faire pour moi.» Rageant!

À la mairie de Cologny, on s’explique. «C’est moi qui me suis occupée d’elle, nous apprend une employée au téléphone. Nous avions transmis sa première photo au Service cantonal des passeports, mais elle a été refusée: elle était prise de trop loin, ce n’était pas une photo portrait, et en la recadrant, elle n’était pas assez précise. Sur la deuxième, le front est coupé. Je lui ai dit que je savais que le Service des passeports allait la refuser. Je les ai quand même appelés pour demander si une exception était possible au vu de la situation, ils m’ont dit non.» Mais du coup, quelle autre option pour Blanca? Porter son mari sur ses épaules jusqu’au photomaton? «Il faut que quelqu’un – peut-être un voisin, ses enfants – refasse une photo où on ne voit que la tête.»

Avis aux Colognotes, qui pour réaliser cette mission? Faites-moi un petit mail, je le transmettrai à Blanca.



