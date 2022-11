Sorties livres, BD – Philocomix et autres dérivés ne manquent pas de talents Philo, littérature, polar: les auteurs ont de la suite dans les idées. Cécile Lecoultre Philippe Muri

«Philocomix 3» s’amuse avec Marx et les autres

Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer passe les philosophes à la moulinette de l’humour: efficace! DR

Auteurs de deux «Philocomix», les Bruxellois Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer approchent la philosophie du travail avec une vista de sniper. Soit des idées décochées avec la hauteur de Karl Marx ou Adam Smith mais ciblées avec un humour qui cisaille les certitudes et pétille dans des bulles de BD.

Au troisième tome, «Philocomix» se concentre sur le travail. Du boulot. DR

«Métro boulot, cogito» médite ainsi sur les chemins de pensées qui parfois, ne mènent nulle part car comme l’enseigne Martin Heidegger, «la technique peut obscurcir le jugement au point de faire perdre le fil de la vie». Le manuel apprend aussi la résilience, comme Bertrand Russel qui admet après voir lu Hegel et tant d’autres, «n’obtenir aucune réponse décisive».

En dix approches calibrées, ces farceurs érudits refont le monde. Une bonne pioche pour les cancres!

«Saint-Elme», Sangaré reste calme au tome 3

«Le porteur de mauvaises nouvelles», troisième tome de «Saint-Elme», passe la vitesse supérieure. DR

«Il y a de l’inquiétude dans l’air.» Propos estampillé Philippe Sangaré, un grand Black impénétrable à la coupe afro, toujours élégamment sapé, qui s’impose comme un des personnages incontournables de «Saint-Elme», un polar choral où la noirceur fait bon ménage avec l’étrange.

Après deux tomes qui plantaient le décor et approfondissaient les liens entre les différents protagonistes, «Le porteur de mauvaises nouvelles» passe la vitesse supérieure et développe une intrigue morcelée parfaitement tenue par ses auteurs, le scénariste français Serge Lehman et le dessinateur genevois Frederik Peeters.

Au troisième volume de cette série qui en comptera cinq, le duo tient le rythme avec brio. Impeccable, le dessin met en valeur un sens du cadrage aux petits oignons. Truffé de grenouilles, ce thriller n’a pas fini de surprendre.

«Avez-vous lu les classiques…?» Elles, oui!

Le journal d’Anne Frank, le dindon de Feydeau… Pascale Frey et Soledad Bravi alternent drame et comédie avec le même brio. DR

Les leçons de littérature de Pascale Frey et Soledad Bravi, quelle belle affaire! A priori, papillonner parmi les géants semblait tenir de l’exercice si léger qu’il ne pourrait durer. Depuis 2018 pourtant, la critique et la bédéaste ne se contentent pas de foncer dans les plumes des théoriciens confits de savoir avec une joyeuse impertinence. Une authentique passion de l’écrit est ici à l’œuvre.

Cinquième tome déjà… et pas de lassitude avec ces érudites vulgarisatrices de la littérature. DR

Au tome V, les impertinentes dépoussièrent les chambres de l’émouvante Anne Frank ou du futé Gaston Leroux, déjeunent chez Tiffany avec Capote. Beaucoup plus costaud à résumer en bulles, le monstrueux «Moby Dick» de Melville ne leur fait même pas peur, traité avec la même allégresse que «Le dindon» de Feydeau. Et ainsi de suite dans une vingtaine de chroniques aussi drolatiques qu’érudites.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.