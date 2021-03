Ventes privées – Phillips Perpetual part à la conquête de Gstaad Né sous l’impulsion de James Marks, ancien trader passionné d’horlogerie, Phillips Perpetual, segment de la maison Phillips dédié aux ventes privées de montres de second marché, vient d’ouvrir une boutique au Gstaad Palace. Andrea Machalova

Les locaux de Phillips Perpetual Londres. Phillips

Après l’ouverture d’une première adresse à Londres, à l’été 2019, Phillips Perpetual avait prévu de s’exporter à New York. En attendant que la situation sanitaire le permette, c’est sur Gstaad que James Marks, son directeur, a jeté son dévolu, identifiant la station de ski huppée comme «zone clé». Une façon pour Phillips, leader dans le secteur de l’horlogerie, de diversifier ses canaux de vente et d’agrandir encore son portfolio de clients.

Pourquoi avoir lancé Phillips Perpetual? Il y a trois ans et demi, je suis allé voir Aurel Bacs (ndlr: responsable du département de montres chez Phillips) avec le constat qu’en Angleterre, les maisons de vente étaient sous-représentées. Les gens ont l’habitude d’acheter et de vendre leurs montres auprès de marchands spécialisés car ils ont besoin de l’argent immédiatement. Cela nous a donné l’idée d’ouvrir une boutique physique à Londres, ainsi qu’un site web dédié, spécialisés dans la vente de montres de second marché. L’idée était de proposer un modèle économique déjà existant, mais d’éduquer par la même occasion les clients au fonctionnement des enchères, leur montrer quels sont les bénéfices et, par la même occasion, leur faire découvrir l’univers de Phillips.

Est-ce que cela a marché? Deux ans après l’ouverture, 70% de nos clients sont nouveaux chez Phillips et 50% d’entre eux ont présenté l’intérêt de prendre part aux prochaines vacations.

Quelle différence entre Phillips Perpetual et un vendeur de montres de seconde main classique? Notre érudition. Phillips Perpetual est plus qu’une plateforme de vente. Chaque membre de l’équipe est un passionné de montres. Notre objectif principal est de nous entourer d’autant de montres exceptionnelles que possibles. Cet amour de l’horlogerie est constitutif de notre savoir. Au fil du temps, nous avons développé un certain œil pour sentir les tendances du marché.

Pourquoi Gstaad? Gstaad est une zone clé. Nous avons compris qu’il y avait une grande concentration d’individus HNWI (ndlr: pour High Net Worth Individuals, soit des personnes dont la fortune personnelle dépasse le million de dollars) qui apprécient les beaux-arts et les montres. C’est une opportunité d’introduire les montres et notre approche de les vendre à ce public.

James Marks, directeur de Phillips Perpetual, un ancien trader et passionné de montres qui a rejoint la maison de vente en 2018. Phillips

Quelle différence entre les montres consignées pour les ventes de Phillips et celles que l’on trouve chez Perpetual? Dans nos ventes de Genève, on essaie d’avoir des montres historiques, de très haute qualité et vintage. Chez Pepetual, l’offre est beaucoup plus large. Nous proposons autant des montres vintage que des montres contemporaines, dont les références ne sont pas sorties de la production. On a également des marques indépendantes et quelques pièces vintage. Ce n’est pas comme si on regardait une montre et ensuite on décidait où on la vendait. On parle avec le client, on essaie de comprendre ses attentes. S’il a besoin de vendre tout de suite ou s’il peut attendre.

L’année dernière, les ventes privées ont été boostées par le Covid. Est-ce que le trend va rester? Je pense que les ventes privées vont continuer à grandir et compter toujours plus dans le chiffre d’affaires. Aujourd’hui, le luxe, c’est la facilité d’achat. Si les ventes aux enchères sont plus émotionnelles, elles sont également plus compliquées car une fois le lot gagné, il faut procéder au paiement, aller le chercher, etc. Avec les ventes privées, vous payez en ligne et vous êtes livrés par la poste.