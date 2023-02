Élections au Conseil d’État genevois – Philippe Oberson, un électron libre dans la course Candidat au Conseil d’État sur la liste Révolte populaire, ce sexagénaire veut faire respecter la Constitution et sortir de la «politique des lobbies». Léa Frischknecht

À côté de sa vie professionnelle, Philippe Oberson a été pompier volontaire durant quarante ans. LUCIEN FORTUNATI

Avec douze portraits publiés entre novembre et janvier, la «Tribune de Genève» pensait avoir présenté tous les candidats qui se lancent pour la première fois dans la course à l’élection du Conseil d’État d’avril 2023. Mais le 7 février, à la date de la clôture du dépôt des listes électorales, surprise! Sur la liste numéro 13, nommée «Résistance populaire», on découvre qu’un certain Philippe Oberson tentera, lui aussi, de briguer un siège à l’Exécutif.