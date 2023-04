Élection au Conseil d’État – Philippe Morel: «Travailler pour gagner sa vie, je sais ce que c’est» À 70 ans, le chirurgien dégage autant d’énergie qu’il peut susciter de critiques. Il rêve de reprendre le Département de la santé pour revaloriser le travail des généralistes. Sophie Davaris

Genève, le 18 avril, Philippe Morel, candidat du MCG aux élections pour le conseil d'État: «En France, je n’aurais eu aucune chance de faire carrière comme chef de service, et c’est la même chose pour un Suisse vivant en France qui postulerait dans l’administration française.» LAURENT GUIRAUD

Son métier lui a donné la volonté d’agir, l’énergie et l’endurance physique pour travailler beaucoup et résister au stress. De bon augure pour devenir conseiller d’État? Philippe Morel, champion du tourisme politique, explique dans un long entretien accordé à la «Tribune de Genève» pourquoi il tient tant à être élu au gouvernement cantonal. Fier d’avoir réalisé «27’000 opérations, sans aucun procès», le chirurgien a toutefois été poursuivi pour avoir révélé des détails sur un patient dans un livre. Ce qui lui a valu d’être condamné par le Tribunal de police pour violation du secret de fonction. Pas de quoi freiner son ambition.

Après le PDC, puis le PLR, vous vous présentez sous la bannière du MCG pour cette élection au Conseil d’État. Quelle ligne politique suivez-vous? J’ai une ligne politique que je suis malgré ces changements. Je suis pour une société libérale avec une préoccupation sociale. L’économie doit être saine et productive, offrant de l’emploi et du bien-être, et aussi, au travers de la fiscalité, assez d’argent pour ne laisser personne au bord du chemin. Le PDC m’allait bien, mais il s’est à cette époque beaucoup rapproché de la gauche. J’ai eu des appels assez forts du côté du PLR, que j’ai rejoint sans me fâcher du tout avec le PDC. Au PLR, Alain-Dominique Mauris, que j’estime et qui est un ami, m’a parlé du Conseil d’État en 2017. Il y avait quatre candidats possibles: Pierre Maudet, Nathalie Fontanet, Alexandre de Senarclens et moi. Les délégués ont choisi de partir à trois. J’ai été éliminé de manière démocratique et suis resté cinq ans comme député au sein de ce parti que j’appréciais. Mais je savais que mon heure était passée… Il y a sept ou huit mois, les MCG Mauro Poggia et Francisco Valentin m’ont demandé si j’étais toujours intéressé par une candidature à l’Exécutif, et cela dans la ligne politique du MCG. Oui, j’en avais encore envie, et la position politique du MCG me convenait. J’ai donc décidé de rejoindre cette formation et de mener campagne. Notez que le MCG m’avait déjà sollicité du temps d’Eric Stauffer, mais à l’époque j’avais décidé de ne pas le rejoindre.

Vous avez fait carrière dans un hôpital qui ne pourrait fonctionner sans les soignants français. Est-ce compatible avec un parti qui a fait de la chasse aux frontaliers son cheval de bataille? Je ne le formulerais pas ainsi. Nous sommes pour la préférence cantonale, pour que les personnes qui vivent à Genève, quelle que soit leur nationalité, aient, à compétences similaires, la priorité de l’emploi. Ça me semble normal. Dans plusieurs secteurs, nous avons besoin de personnes extérieures à Genève, qu’elles viennent de France, du canton de Vaud, du Valais ou d’Allemagne. Chaque jour, 104’000 travailleurs nous arrivent de l’extérieur de nos frontières. Nous avons besoin de cette main-d’œuvre. Mais il y a deux bémols: premièrement, nous devons appliquer la préférence cantonale. En France, je n’aurais eu aucune chance de faire carrière comme chef de service, et c’est la même chose pour un Suisse vivant en France qui postulerait dans l’administration française. Deuxièmement, les personnes dont nous avons besoin, des soignants par exemple, doivent pouvoir venir travailler avec les transports en commun sur sol genevois. Il n’est pas normal qu’une infirmière frontalière doive se lever à 4 heures pour arriver à 6 h 30 au travail. Les horaires du Léman Express doivent s’adapter à ces besoins et des P+R doivent impérativement être construits en France voisine.

Convenez que le discours du MCG est très stigmatisant. Oui, il est clair. J’emploie des termes parfois un peu différents. Mais pour avoir passé des heures sur les stands, je peux vous dire qu’il y a une forte revendication des gens qui ont postulé à des emplois et qui n’ont pas été retenus à la faveur d’un frontalier avec permis G. Il faut clairement faire valoir la préférence cantonale, surtout à l’État. Et éviter que 100’000 véhicules franchissent la frontière matin et soir en encombrant nos rues.

La solution? Les transports en commun, le covoiturage et les P+R. Vous me direz que nous avons refusé le financement par Genève des P+R en France. Mais c’est parce qu’il est normal que la France les finance, vu que Genève lui rétrocède déjà 350 millions de francs par an.

Genève, le 18 avril. Interrogé sur ses absences au Conseil municipal de Vandoeuvres, Philippe Morel répond: «Mauvaises langues. Quand je n’y suis pas, c’est parce que je suis retenu par un malade ou une autre séance.» LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

L’image du grand médecin aide-t-elle à conquérir l’électorat? Un certain nombre de patients me disent qu’ils vont voter pour moi. Et il est certain qu’une partie de mes électeurs sont d’anciens patients ou leurs proches. Mais je ne crois pas que l’image du docteur change quelque chose, c’est plutôt l’occasion de nouer des contacts personnels et humains qui peut être un avantage.

En quoi ce métier peut-il vous aider à devenir conseiller d’État? Comme pour beaucoup de métiers, il faut un certain nombre de prédispositions. Et puis il y a ce qu’on acquiert. Je suis un homme d’action, c’est pour ça que j’ai choisi la chirurgie. Je suis habitué à fournir une quantité énorme de travail. Aux HUG, je commençais à 7 h 30 et terminais régulièrement à 22 ou 23 h. Je travaillais aussi le week-end. Ma femme, qu’il faudra canoniser pour m’avoir supporté, m’attendait tous les soirs (ndlr: il lui passera deux coups de fil durant l’entretien). Mais, entre la responsabilité du service, les activités de recherche, l’enseignement, les fondations que j’ai créées et présidées, mon implication dans la transplantation et ma formation continue, cela prenait du temps. J’ai aussi eu la responsabilité du département de chirurgie pendant dix-sept ans. Donc, pour résumer, mon métier m’a donné la volonté d’agir, l’énergie et l’endurance physique pour travailler beaucoup et résister au stress.

Comment vous sentez-vous, à 70 ans? Je suis en excellente santé. Je n’ai pas de diabète, pas d’hypertension ni de cholestérol. Et je fume un cigare par jour. Mais pas des cigares chers. Je reste économe.

Pourquoi vivre à toute allure alors que vous pourriez profiter d’une retraite méritée? Je pourrais, pour beaucoup de motifs. Mais j’ai l’envie. Je suis député depuis 2009 et la politique fait maintenant partie de ma vie. Certes, je n’ai pas déposé beaucoup de textes parlementaires. Je n’avais pas le temps avec mes nombreuses autres occupations! Mais je contribuais à donner des idées.

À Vandœuvres, où vous êtes conseiller municipal, on vous reproche de nombreuses absences… Mauvaises langues. Quand je n’y suis pas, c’est parce que je suis retenu par un malade ou une autre séance.

En 2018, vous avez dévoilé un salaire de plus de 600’000 francs par an sur le plateau de la RTS. Pourrez-vous comprendre les difficultés des petites gens? C’est une très bonne question. Je suis né au 12, rue Miléant, d’une mère couturière et d’un père technicien à Tavaro. On mangeait à notre faim, nous avons vécu décemment, mais sans luxe. Mon père n’a jamais acheté de voiture neuve. Ma mère travaillait à domicile pour s’occuper de moi, son enfant unique. Vers 16 ans, j’ai travaillé deux étés de suite pendant six semaines à Tavaro pour me payer mes vacances que je voulais assumer. J’ai aussi fait le recensement national et aidé un concierge à mettre les poubelles sur le trottoir à Champel trois fois par semaine pour 100 francs par mois. Travailler pour gagner sa vie, je sais ce que c’est. Quand je suis parti en formation chirurgicale à Minneapolis, aux États-Unis, j’avais une bourse de 1800 dollars par mois. À midi, j’évitais souvent de passer devant la cafétéria… pour éviter d’avoir faim, et ne pas dépenser 12 ou 15 dollars pour un repas. La sortie de la semaine, c’était le dimanche soir avec mon épouse, au Burger King près de chez nous.

Vous avez ensuite très bien gagné votre vie. J’ai bien gagné ma vie, bien vécu et j’ai beaucoup apprécié la valeur de l’argent. Quand j’ai parlé des 600’000 francs, c’est parce qu’Alain Berset disait que les chirurgiens gagnaient des millions. Je voulais prouver que ce n’était pas vrai en montrant ma déclaration fiscale. Mais ça m’a valu des ennuis: des collègues me l’ont reproché. Bien sûr, c’est un gros montant. Je respecte l’argent. Les bouteilles de vin, parfois très chères, que j’ai reçues de patients restent dans ma cave. Trop chères pour être bues! J’ai un Hummer qui date de 2005, qui a 218’000 km. Il est magnifique et fonctionne très bien, pourquoi le changer? Je ne suis pas dépensier. Oui, j’ai pu acheter une maison que j’apprécie énormément. J’ai de la chance. Je vis bien, mais je reste imprégné par mes origines.

Vous avez connu les sommets aux HUG et aussi quelques inimitiés. La politique peut aussi être dévastatrice. Il faut avoir le cuir assez épais, peut-être même plus qu’à l’hôpital où, si l’on travaille bien, on est reconnu par les patients. Il faut savoir pourquoi on fait de la politique. Si on en fait pour son ego, on se trompe. Il y a davantage de coups à prendre que de bonheur à recevoir. Il n’y a rien à gagner, mais des actions à entreprendre, des buts à atteindre. Quand on a un axe et des objectifs, ça vous donne la capacité de résister aux coups et à la corrosion. Donc, oui, je supporte les coups; je ne les aime pas, mais ça ne me démotive pas.

Qu’est-ce qui vous motive tant à rejoindre le Conseil d’État? Ce qui m’a motivé pendant des années: pour moi, faire de la politique, c’est participer à une action qui vise à assurer l’équilibre de notre société et son développement harmonieux. Il faut notamment s’occuper des jeunes sans emploi. À Genève, plus de 2300 des moins de 25 ans sont à l’aide sociale. On ne doit pas les laisser au bord de la route. Il faut aussi protéger les entreprises, que je n’aime pas appeler PME. Une entreprise avec quatre employés, ça représente quatre familles, une dizaine d’enfants et autant d’adultes. L’impact social est important. Il faut les protéger. Dans ma famille, il y avait des commerçants, des paysans. J’ai été témoin du développement de ces entreprises.

Si vous êtes élu, quel département souhaiteriez-vous? La santé. C’est mon domaine de prédilection et de connaissance. Il y a de nombreux défis, je n’en mentionne que quelques-uns. Le problème des primes d’assurance, par exemple. Si l’on ne peut pas faire grand-chose pour les baisser au niveau cantonal, une déduction fiscale significative peut être envisagée. Nous avons un problème majeur de relève des médecins généralistes. Genève a une médecine de très haute qualité, tant dans le public que dans le privé, avec des spécialistes de haut vol, mais la population accède difficilement aux généralistes, si importants dans la prise en charge des patients. C’est la plus difficile des spécialités, car il faut tout savoir sur tout et jouer un rôle d’aiguilleur. Il faut donc revaloriser la médecine générale. Ensuite, je pense qu’il faut développer les partenariats public-privé. Il n’est pas logique que des médecins formés aux HUG ne puissent plus faire bénéficier la population de leurs compétences une fois installés dans le privé. Pendant le Covid, les partenariats public-privé ont très bien marché, et avec la planification cantonale, Mauro Poggia a également permis une répartition des patients entre public et privé indépendamment de leur couverture d’assurance. Enfin, il y a un problème majeur aux Urgences. Tout le monde y va, même sans urgence médicale. Il faut un triage en amont, avec des consultations préalables sur internet ou par téléphone. Il faut aussi que le privé s’adapte pour répondre aux besoins des Urgences. Je ne ferai que mentionner le problème de la prévention, si important pour les personnes et également en termes économiques.

Genève, le 18 avril, Philippe Morel: «Si on fait de la politique pour son ego, on se trompe. Il y a davantage de coups à prendre que de bonheur à recevoir. Il n’y a rien à gagner, mais des actions à entreprendre, des buts à atteindre.» LAURENT GUIRAUD

Qu’est-ce-qui vous intéresse par ailleurs? L’enseignement. Nous avons un problème dans la formation professionnelle. J’ai par exemple visité l’école d’informatique et rencontré des étudiants enthousiastes. Une jeunesse magnifique. Mais la doyenne m’a dit qu’elle n’avait que 56 places par an pour 200 candidats. Alors qu’il faudrait 6000 à 8000 nouveaux informaticiens par an en Suisse! On doit absolument changer la voilure. On doit aussi revaloriser l’apprentissage. Dans l’esprit des gens et au sein des entreprises, en créant des facilités pour accueillir les apprentis et en revalorisant les salaires. Parallèlement, il faut aussi revoir le cycle d’orientation, qui devrait orienter les jeunes, ce qu’il ne fait pas vraiment actuellement. Pourquoi ne pas donner aux élèves un catalogue des professions qui ont besoin de recruter avec une illustration concrète leur permettant de se déterminer plus facilement sur leur avenir?

Qu’est-ce-qui fait un bon magistrat, selon vous? Quelqu’un qui a le courage de ses idées et qui sait travailler en équipe.

Comme qui? Comme moi! (Rire.) M. Poggia est un excellent magistrat. Je ne le lui ai jamais dit, mais j’admire en lui l’homme de concertation et d’action, la manière dont il aborde les situations, son courage quand il agit.

Avez-vous des affinités avec certains candidats déjà en place? Thierry Apothéloz et Nathalie Fontanet. Mais je sais m’adapter!

La priorité absolue du nouveau Conseil d’État? La cohésion entre les élus: ils devront moduler leurs visions politiques pour obtenir un axe commun au bénéfice des Genevoises et des Genevois.

Des inimitiés se manifestent déjà entre de potentiels futurs collègues… Il faudra que les uns et les autres fassent preuve de sagesse… C’est ce que la population attend des sept Sages.

La mobilité sera un défi. Que pensez-vous de la politique menée par Serge Dal Busco? Il y a eu un hold-up de la voie publique! Je suis pour le respect des modes de transport, même s’il faut favoriser la mobilité douce dans l’hypercentre: soit les piétons, les vélos et les transports publics, ainsi que les véhicules professionnels.

Que ferez-vous si vous n’êtes pas élu? J’accepterai la décision démocratiquement prise par les électrices et les électeurs et je continuerai à siéger au Grand Conseil et à opérer.

Que faites-vous pour vous ressourcer? Un peu de karaté et d’haltérophilie? J’étais ceinture marron de karaté, et c’est en faisant de l’haltérophilie que j’ai rencontré Michel Balestra (ndlr: PLR), mais je ne pratique plus ces sports. Je lis et j’écoute de la musique, je me promène dans la nature, mais mon seul vrai hobby, c’est le temps que je passe en famille. Le dîner du dimanche soir avec ma femme (ndlr: rencontrée il y a quarante-deux ans), nos deux filles, nos adorables petites-filles et les autres membres de la famille, c’est sacré.

Et les vacances? Je n’en ai presque jamais pris. Je commence à faire quelques séjours en Espagne, au Portugal ou en Grèce et parfois en Italie, d’où est originaire ma femme.

Si vos proches devaient vous décrire en trois mots? Actif, humain, familial. Il m’est arrivé plusieurs fois dans le passé d’annuler un congrès au dernier moment pour rester avec mes filles et les aider dans leurs révisions.

