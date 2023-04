Polémique à Genève – Philippe Morel accusé d’avoir privilégié un riche patient émirati Selon Heidi.news, le chirurgien aurait, en 2006, transplanté un foie à un riche Émirati en le faisant passer devant un autre patient prioritaire. Le médecin nie tout manquement. Rachad Armanios

Candidat MCG au Conseil d’État, le chirurgien Philippe Morel aurait, en 2006, «greffé un foie à un riche patient des Émirats arabes unis, qui a pris indûment la place d’un patient suisse décédé peu après», selon Heidi.news.

Le 21 avril 2006, Philippe Morel – alors professeur de chirurgie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et spécialiste de chirurgie viscérale – aurait réclamé le foie d’un donneur décédé à l’autre bout de la Suisse pour un de ses patients souffrant d’une cirrhose sévère: un membre de la famille royale émiratie accueilli dans le secteur privé de l’Hôpital cantonal.

Philippe Morel aurait fait inscrire ce patient comme receveur par Swisstransplant alors qu’il ne vivait pas en Suisse et n’était pas assuré. Mais à condition de lui donner un foie seulement si aucun receveur suisse ne pouvait en bénéficier.

Le chirurgien aurait fait venir le foie à Genève puis opéré son patient, bien qu’un patient zurichois était prioritaire, selon un rapport de Swisstransplant exhumé en 2016 seulement et tu jusqu’à aujourd’hui, faisant état d’un «abus» et d’illégalité. Le patient zurichois serait décédé peu après. Swisstransplant aurait seulement blâmé Philippe Morel, alors membre de son conseil de fondation et de son comité médical.

«Cette transplantation était parfaitement légale, a déclaré l’intéressé à Heidi.news. […] Tout ceci, à une semaine des élections, est un travail de sape de la part de quelqu’un de malveillant qui vous a transmis des documents qui sont soit des faux, soit partiels.» Il affirme aussi que le patient émirati n’était pas le sien. Celui-ci serait mort il y a deux ans.

Contacté par la «Tribune de Genève», Philippe Morel se dit profondément blessé par «une attaque odieuse, calomnieuse et au-dessous de la ceinture», à laquelle il donnera une suite pénale. «C’est une affaire montée de toutes pièces à une semaine des élections, dix-sept ans après ce qui est une non-affaire, sans me donner le temps de réunir les pièces pour démonter ce tissu de mensonges et qui ressemble à une vengeance personnelle.»



Philippe Morel se souvient que l’Hôpital de Zurich à qui il avait téléphoné avait, dans un premier temps, refusé ce foie «de mauvaise qualité». Il rappelle surtout qu’une transplantation est l’affaire d’une équipe et pas «d’un seul homme, comme semble l’indiquer l’article». Il nie encore avoir reçu un quelconque blâme. Il affirme que le patient émirati n’était pas alcoolique.

Enfin, il dit ne pas avoir été rémunéré pour cette opération, car aucun médecin ne percevait d’honoraires aux HUG pour des patients transplantés.

