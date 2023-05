Pari audacieux – Philippe Macasdar expédie Tchekhov sur les bords du Nil Le prédécesseur de Sandrine Kuster revient au Théâtre Saint-Gervais réfléchir à l’exportabilité des idées et des œuvres. Katia Berger

Vera (Alexandra Marcos), Olga (Nanda Mohammad) et Anna (Dominique Favre-Bulle), «Trois sœurs au Caire» sans lien de parenté entre elles. CAROLE FAVRE

Peut-on déménager Tchekhov? Embourbées dans leur campagne russe, ses «Trois sœurs» qui rêvent de Moscou, peut-on les téléporter? Ce vague à l’âme slave, dont l’écrivain et médecin fut le porte-parole à l’avant-veille de la révolution bolchevique, supporte-t-il l’exportation? C’est de retour «chez lui», au Théâtre Saint-Gervais, qu’il a dirigé de 1994 à 2018, que Philippe Macasdar vient faire le pari que l’œuvre tchékhovienne est soluble dans l’Égypte du XXIe siècle. Audacieux.

Yvan (Bernard Escalon) rassemble les fragments littéraires et historiques qui lui permettent de composer son patchwork. CAROLE FAVRE

Nous voici donc au Caire, à quelques jours de la révolution du 25 janvier 2011. Une jeune Vera, arrière-arrière-petite-nièce d’Anton Tchekhov, débarque dans la capitale, où doit s’inaugurer une statue de son illustre aïeul. Dans la pension Aux trois sœurs, où elle loge, à deux pas de la place Tahrir qui s’échauffe, son destin va basculer en même temps que celui du trio qu’elle y rencontre: Olga, la tenancière étudiante, Yvan et Anna, ses locataires permanents.

Pensionnaire Aux trois sœurs, Yvan immortalise les trois femmes à qui il distribue les rôles-titres. CAROLE FAVRE

Pour la jeune Russe de passage, son séjour va éclairer à tout jamais l’angle mort que représentait l’œuvre de son ancêtre. Pour sa congénère cairote, prénommée Olga par un père féru de Tchekhov, son engagement dans les manifestations qui grondent l’inciteront à se rebaptiser Selma. Pour le vieil Yvan, un idéaliste français venu s’implanter en Égypte lors du coup d’État de 1952, les échos tant littéraires et géographiques qu’historiques redeviennent porteurs d’espoir…

D’une citation à l’autre, le rapprochement s’opère entre la Russie de 1901 et l’Égypte de 2011. CAROLE FAVRE

Son projet, Philippe Macasdar le mitonne depuis dix ans, quand, au détour d’un voyage au Caire, il a l’intuition d’un parallèle à creuser entre la fin d’un monde telle que l’a prédite le dramaturge russe au tournant du XXe siècle et l’effondrement d’un modèle tel qu’y a aspiré le Printemps arabe. Jeu de miroirs où se répercutent les éternels pessimisme et optimisme entre lesquels balance l’humeur tchékhovienne.

Hormis sa voix en off qui égrène de rébarbatives balises temporelles («le lendemain», «à l’aube», «dans la matinée»…), le metteur en scène n’est pas présent sur scène. On n’en reconnaît pas moins sa patte inaliénable à la foultitude de citations et de recoupements qui s’y entrelacent. Mais peut-être aussi à une certaine négligence dans la dramaturgie et la direction d’acteurs au profit de l’agencement des idées, jugé prioritaire. La question reste de savoir si le spectacle sera vu de la même manière à Genève et au Caire, où il sera donné prochainement.

