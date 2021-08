Conseil d’État vaudois - Philippe Leuba ne briguera pas un nouveau mandat

Élection au Conseil d’État – Philippe Leuba ne briguera pas un nouveau mandat Le chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport a annoncé qu’il ne se représentera pas aux élections de mars prochain. Il quittera ainsi le gouvernement à la fin juin 2022.

Philippe Leuba affirme avoir pris sa décision exclusivement en concertation avec sa femme. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba ne se représentera pas aux élections de mars prochain. Le chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport quittera le gouvernement après quinze ans.

Le ministre PLR a annoncé dans les colonnes du quotidien «La Côte» sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat lors des élections cantonales de mars prochain. Il affirme avoir pris cette décision «exclusivement en concertation avec (sa) femme».

La fonction est «dévorante», explique le conseiller d’État qui estime avoir demandé suffisamment de sacrifices à sa famille et qu’il ne peut leur en demander plus. Pour lui, il est impossible de continuer sans s’investir à 100% et sans être présent sur le terrain.

«La décision n’a pas été facile»

Philippe Leuba motive également sa décision par la longueur de son mandat et par son âge (57 ans à son départ du gouvernement à la fin juin 2022), qui lui permettra de se projeter dans un nouveau défi. «La décision n’a pas été facile à prendre, mais je suis convaincu de faire juste», ajoute-t-il.

Philippe Leuba et Pascal Broulis, qui terminera son quatrième mandat l’an prochain, ont jusqu’au 20 août pour déclarer s’ils se représentent ou non. Les autres candidats PLR ont jusqu’au 27 août pour exprimer leur intérêt. Le parti se réunira ensuite en congrès le 22 septembre pour entériner les candidatures. Il entend aussi modifier ses statuts pour limiter la présence d’un élu PLR au gouvernement cantonal à quinze ans maximum, soit trois mandats.

ATS

