Portrait d’artiste – Philippe Katerine, barde hypernormal L’artiste joue le barde dans «Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu», ainsi que dans deux comédies présentées au Festival de l’Alpe d’Huez (F). Rencontre enneigée, entre réponses improbables et confessions touchantes. Marine Guillain , Alpe d'Huez (F)

Philippe Katerine a découvert le pouvoir de la musique en passant devant une pâtisserie avec son père. Edouard Caupeil / Pasco

«Si je n’ai pas ma banane, ce n’est pas un vrai jour», annonce d’emblée Philippe Katerine en nous rejoignant au bar d’un hôtel, pour sa dernière interview de la journée avant de reprendre la route pour Paris. De gros flocons tombent dehors. Il pose son bonnet en laine et son écharpe pendant qu’il commande quelque chose à grignoter et un verre de rouge. Nous lui conseillons la Mondeuse, cépage savoyard local. Sur son pull rouge, un renne saute entre deux sapins. Un adepte des cimes enneigées? «Non, les montagnes, ça ne m’apaise pas du tout, ça m’angoisse.» Nous qui avions pensé organiser l’interview sur un télésiège… «Ah non! Ce n’est pas du tout mon milieu naturel!»