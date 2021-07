Récital lyrique au Victoria Hall – Philippe Jaroussky, un Orphée lumineux Aux côtés de la soprano Emöke Baráth, le contre-ténor a incarné le héros mythique à travers des airs de Monteverdi, Sartorio et Rossi. Rocco Zacheo

Le contre-ténor français Philippe Jaroussky. Simon Fowler/Warner Classics

En approchant le mythe d’Orphée, c’est toute une histoire qui s’ouvre aux pavillons des mélomanes. Celle, tout d’abord, d’un ouvrage qu’on considère comme le premier opéra jamais joué sur une scène, l’«Orfeo» de Monteverdi. Celle aussi qu’on rattache à des noms bien moins célébrés que le génie de Crémone et qui ont à leur tour donné une épaisseur musicale au jeune héros et à son amante Eurydice. Luigi Rossi et Antonio Sartorio sont de ceux-là, des quasi-inconnus du grand public que Philippe Jaroussky a décidé de replacer au centre du village lyrique. À travers un disque, dans un premier temps («La storia di Orfeo», Erato), puis avec une tournée qui défend dans les salles ce projet intrigant.