Après une affaire d’escroquerie – Philippe Guignard reprend du service à Bulle Le célèbre pâtissier vaudois, qui a été condamné pour escroquerie en mars dernier par le Tribunal cantonal, va ouvrir une boulangerie-pâtisserie dans la commune fribourgeoise.

Philippe Guignard se relance à Bulle un an après un procès retentissant. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’ancienne star de la pâtisserie Philippe Guignard est de retour aux affaires. Le Vaudois, qui sort de plusieurs années de déboires avec notamment une condamnation en justice, va ouvrir une nouvelle enseigne à Bulle, dans le canton de Fribourg.

«Cela sera une boulangerie-pâtisserie confiserie, qui officiera aussi comme un tea-room. Nous allons ouvrir entre le 20 mars et le 1er avril», explique Philippe Guignard à Keystone-ATS, confirmant une information du journal «La Gruyère».

«Je suis heureux de pouvoir remonter la pente et de me lancer dans une nouvelle affaire à taille humaine.» Philippe Guignard

Directeur de cette nouvelle entreprise, Philippe Guignard officiera aussi aux fourneaux. Il emploiera une «petite dizaine d’employés» dans ce tea-room, situé près de la Grand-Rue et qui comptera 50 places à l’intérieur.

«J’ai eu une très mauvaise passe, durant laquelle j’ai été malade et commis des erreurs. Je suis heureux de pouvoir remonter la pente et de me lancer dans une nouvelle affaire à taille humaine», relève-t-il.

Procès retentissant

Autrefois star de la gastronomie romande et patron de plusieurs établissements renommés, Philippe Guignard a été condamné pour escroquerie en mars dernier par le Tribunal cantonal vaudois. Il avait écopé d’une peine de 3 ans prison, dont la part ferme était passée de 18 à 6 mois après le jugement en appel. Le pâtissier a bénéficié d’un aménagement de peine pour purger ces 6 mois.

À l'issue d'un procès-fleuve (8 jours en première instance, 2 en appel), il avait été condamné pour avoir dupé 16 victimes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier dans son ancien fief d'Orbe, dans le canton de Vaud. Il avait utilisé leur argent, plus de 3,2 millions de francs, pour éponger des dettes personnelles et celles de sa société.

ATS

