Procès pour escroquerie – Philippe Guignard écope d’une peine ferme Le Tribunal correctionnel du Nord vaudois a condamné le pâtissier à 36 mois de prison pour escroquerie par métier. Dont 18 avec sursis. Ses trois coaccusés ont obtenu un sursis complet. Frédéric Ravussin DÉVELOPPEMENT SUIT

Le pâtissier Philippe Guignard est condamné à 36 mois de prison dont 18 ferme. keystone-sda.ch

Les arguments du procureur Anton Rüsch ont convaincu la cour du Tribunal correctionnel du Nord vaudois de la lourde culpabilité de Philippe Guignard. La peine est tombée mardi à 15 h: le président Olivier Peissard a condamné l’ex-pâtissier star pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive à une peine ferme: 36 mois, dont 18 sont toutefois assortis d’un sursis de 5 ans.

Également renvoyés sur le banc des accusés au rôle de complices, ses trois comparses ont reçu une sanction compatible avec l’obtention du sursis: 24 mois contre le notaire retraité d’Échallens Michel Mouquin, 20 mois contre le jeune directeur financier de la société du pâtissier urbigène. Tous deux pour complicité d’escroquerie. Quant au promoteur immobilier lié à l’opération destinée à obtenir des fonds, il a été libéré de ce chef d’inculpation, au bénéfice du doute, mais condamné à 12 mois avec sursis pour gestion déloyale aggravée.

Ensemble, ils ont monté un stratagème qui a permis de gruger seize victimes – des particuliers et des sociétés – à hauteur de 3,2 millions de francs entre 2011 et 2013. Pour les appâter, le quatuor faisait miroiter une participation dans le nouveau projet Philippe Guignard à Orbe. Soit une promotion immobilière comprenant le laboratoire du pâtissier, une cantine scolaire, des appartements subventionnés et un satellite Denner. En réalité, l’argent obtenu des bailleurs était détourné pour rembourser des dettes personnelles de l’ancien président du Lausanne-Sports et de sa société aux abois.

Le 8 juillet dans son réquisitoire, le procureur avait demandé des peines de cette ampleur.