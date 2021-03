Interview – Philippe Geluck déambule à Paris avec des Chats géants Le dessinateur investit les Champs-Élysées en y installant 20 statues en bronze de son célèbre personnage. L’exposition pourrait venir à Genève ou Lausanne. Philippe Muri

Philippe Geluck: «Les vingt sculptures du Chat racontent toutes une petite histoire.» DR

Chat alors! Paris n’en revient pas: jusqu’au 26 juin, le plus célèbre matou de la bande dessinée a investi les Champs-Elysées. Vingt sculptures en bronze de deux mètres de haut jalonnent l’avenue entre Concorde et le Rond-Point, aboutissement d’un projet monumental lancé par Philippe Geluck. Dans un Paris reconfiné, le Chat prend ses aises avant de déambuler dans une dizaine de villes françaises et européennes. Juste avant de sauter dans le TGV en direction de la Ville Lumière, son créateur raconte ce chantier XXL, au téléphone depuis son atelier bruxellois.