Livre – Philippe Erard mesure les dégâts de l'abus sexuel Dans son roman «Berthe Ruffieux», l'auteur suisse rend tangible l'endurcissement d'une jeune victime.

Philippe Erard DR

«Berthe Ruffieux», voilà un titre dans la lignée des «Eugénie Grandet» de Balzac, «Thérèse Raquin» de Zola ou «Thérèse Desqueyroux» de Mauriac. De grands antécédents qui n’ont pas découragé le Vaudois Philippe Erard de donner à son dernier roman le prénom et le nom d’une femme. En l’occurrence un prénom démodé, que l’héroïne du livre abandonne sans trop de regrets, et un patronyme suisse romand existant. Les Ruffieux viennent du canton de Fribourg, où l’auteur situe la naissance de Berthe en 1945. Si Erard a choisi un nom authentique – «qui évoque une région rurale éloignée de la ville», précise-t-il –, il a appelé Hermanens le village natal de Berthe. Ce «cossu village de 550 habitants situé au cœur de la Gruyère» est sorti tout droit de son imagination.

Le terroir suisse romand, Philippe Erard l’avait choisi déjà comme cadre de son précédent roman, «Les trois fous et la fin du monde». Un livre étonnant, qui faisait partager au lecteur la décision sans retour d’un quatuor de découragés de la vie (voir «Tribune de Genève» du 18 juin 2020). Ils se retrouvaient dans la même auberge vaudoise dont ils appréciaient les spécialités culinaires et le vin. «Pour préparer mon nouveau roman, j’ai demandé à un ami d’enfance devenu prêtre à Fribourg de m’accompagner dans les villages de la Gruyère et de m’expliquer leur passé et comment la société y était organisée», nous dit Philippe Erard, qui aime le détail sonnant vrai et la référence efficacement évocatrice.

Dans cet emballage bien suisse, l’auteur réussit à enfermer une histoire universelle parfaitement crédible, celle d’une fille de la campagne abusée longtemps par un membre de sa famille et qui, sa vie durant, restera marquée par cette horreur. Cet héritage dont elle ne parle pas l’a endurcie et l’a privée des joies les plus simples de la vie. Berthe, devenue Bertina, s’est construit une nouvelle vie à Lausanne puis à Paris, mais ce qu’elle a enduré à Hermanens demeure un boulet pour elle.

«Ce roman, bien que sa fin soit inspirée par la vraie histoire d’une vraie personne, est une fiction, une fantaisie», avertit Philippe Erard en préambule. Quand on demande à l’écrivain d’en dire un peu plus sur cette source d’inspiration, il se fait très discret. On le comprend, car la personne dont la fin de vie lui a inspiré celle de Berthe Ruffieux n’a, espérons pour elle, jamais connu les mêmes sévices que la pauvre paysanne d’Hermanens. Il s’est plu pourtant à lui inventer un passé comparable à celui de tous ceux qui ont été abusés sexuellement dans leur cercle familial et auxquels leur époque et leur éducation ont cloué le bec définitivement.

