Philippe Cohen ne s’en cache pas: il a eu «le nez fin». Depuis qu’il a pris la barre du Ballet du Grand Théâtre en 2003, cet ancien danseur, passé maître de ballet puis directeur des études chorégraphiques au Conservatoire national Supérieur de Musique et de danse de Lyon, s’est rarement trompé dans ses choix – y compris les plus risqués.

Le flair de ce dénicheur de talents, tant chez les interprètes que chez les chorégraphes, tient en une formule: le fameux «grand écart» entre classique et contemporain qui lui a valu l’adhésion du public genevois. À ce sens de l’équilibre, étiré sous les règnes successifs de Jean-Marie Blanchard, Tobias Richter et plus brièvement Aviel Kahn, la compagnie genevoise doit à la fois la pérennisation de son statut et la reconnaissance internationale. C’est un funambule lui-même écartelé entre discrétion et volubilité que l’on rencontre dans son bureau Place de Neuve, au moment où sonne l’âge de la retraite, à quelques heures de la première de sa toute dernière production.