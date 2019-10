Philippe Cohen embrigade Churchill à Onex

«Il a une sacrée voix. Un accent terrible. Vous voulez l’entendre?» Sur son téléphone portable, Philippe Cohen a téléchargé quelques discours de Winston Churchill. Une pression sur le clavier, et voilà que surgissent les intonations rocailleuses de l’homme qui fut premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, durant la Seconde Guerre mondiale. «Je me suis inspiré de sa manière de parler», raconte le comédien genevois en évoquant son nouveau one-man-show. Jusqu’à dimanche à Onex, Cohen embrigade Churchill dans un voyage tourbillonnant sur les traces de sa famille, du Maghreb à la Suisse.

Éléments très personnels

«Je lui donne la parole, je joue son personnage, mais ce n’est pas un spectacle sur Churchill», précise celui qui s’est notamment glissé au cours de sa carrière d’artiste-créateur dans la peau de Vivaldi et de Candide. Entre souvenirs et délires, Cohen bouscule les faits historiques pour se raconter, lui, à travers une autobiographie savoureuse. «J’arrive à un âge - 65 ans - où j’ai envie de dire d’où je viens, d’éclairer mon parcours. C’est la première fois que je me livre autant en public. Même si j’ai mesuré mes confidences, je révèle des éléments très personnels. Cela va en surprendre plus d’un.»

Sur le mode de l’humour – sa marque de fabrique –, d’un ton décalé, grinçant parfois, Cohen remonte le temps jusqu’en 1943. Cette année-là, les soldats britanniques libèrent la Tunisie, dont est originaire sa famille. En bottant les fesses des soldats allemands, les «Tommies» sauve la mise de la petite Colette, la maman de Philippe, alors âgée de 9 ans. «C’est ce que je veux croire, ils sont venus pour elle. Churchill a influencé les alliés, Staline, de Gaulle et les Ricains pour cette libération.»

À partir de là, les allers et retours se multiplient entre le passé et le présent, les flash-back et les projections mentales. «Je brosse tout un périple qui mélange allégrement les héros et les anonymes, la géopolitique et ma carrière.» Dans son kaléidoscope de souvenirs, Cohen revoit le parcours des siens à travers l’Afrique du Nord, la France, la Suisse. Il regarde tout ça à travers ses yeux de gosse, «enfant sévère comme un garde suisse, mais impertinent comme un comique migratoire», dit-il, soulignant son caractère tout à la fois réservé et volubile.

Le voilà à Paris, étudiant en lettres dans les années 70. Avec des copains, il a formé une fanfare de rue. Un couple âgé s’arrête pour les écouter. C’est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. L’écrivain et philosophe leur glisse 5 francs. Les voilà adoubés. Trompettiste amateur autrefois, Cohen renoue avec son instrument dans son nouveau solo, au cours duquel il réalise la musique en direct.

Chère Françoise Hardy

Retour à Paris, pour y découvrir le jeune Cohen guettant Françoise Hardy. «On habitait dans le même immeuble! J’espérais la croiser, elle; quand je voyais passer Jacques Dutronc, j’étais déçu....» Du fond de sa mémoire jaillissent des rencontres mémorables avec d’autres artistes: François Silvant, Lova Golovtchiner, Jean-Luc Barbezat, ce dernier signant par ailleurs la mise en scène de «Churchill, ma mère et moi».

Brigitte Rosset et Gaspard Boesch se glissent aussi dans le texte écrit par Cohen. «J’explique comment on a fondé Confiture en 1996.» Pour sa 24e saison, la compagnie qui étale la culture entraîne cette année ses spectateurs dans différents endroits du canton, parfois inédits et insolites (le Village du soir, le Musée international de la réforme). Mais c’est bien dans un lieu qu’il connaît comme sa poche, la salle communale d’Onex où il a notamment joué «Le Cid Improvisé», que Cohen donne rendez-vous à Churchill. Fumera-t-il sur scène le cigare, emblématique de la figure de proue de son spectacle? Le comédien esquisse un sourire. «Non, non, je ne fais que mimer le geste du fumeur. Je ne voudrais pas indisposer les premiers rangs…»