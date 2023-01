Spectacle théâtral et musical – Philippe Cohen danse le tango d’Astor Piazzolla Entouré d’un quintet, le comédien genevois se glisse dans la peau du célèbre musicien argentin pour évoquer des fragments de sa vie mouvementée. Philippe Muri

Trois des interprètes du spectacle: Oriane Joubert au piano et Gaëlle Poirier au bandonéon entourent Philippe Cohen. GILBERT BADAF

Il connaît la musique. Après s’être intéressé en 2008 à la vie et à l’œuvre de Vivaldi, Philippe Cohen a aussi pisté Ludwig van Beethoven en novembre 2021 au Conservatoire, en compagnie des deux interprètes classiques, Camille et Oriane Joubert. Entouré d’un quintet, le comédien genevois incarne dès mardi Astor Piazzolla dans un spectacle à la fois théâtral, musical et biographique, évoquant des fragments de l’existence mouvementée du fameux compositeur et bandonéiste argentin disparu en 1992.