Un grand chef dans la crise sanitaire – Philippe Chevrier: «On va mettre des années à s’en remettre» Parrain de la Semaine du goût qui démarre, le restaurateur en série nous parle pass sanitaire, beaux produits, terroir et rêves japonais. Jérôme Estebe

Philippe Chevrier fait son jardin. En songeant, peut-être, à sa nouvelle enseigne à Genève. DR

Après maints espoirs mouchés et des années d’attente, la voilà enfin sur le trône. Pour un an. Profitons-en. Genève est donc la «Ville du goût 2021». Les festivités viennent de démarrer. Elles dureront un bon mois. Pléthore d’événements, dégustations, défis, apéros, cours, ateliers émaillent le programme (voir encadré). Et le parrain de la nouba? Ben, c’est Philippe Chevrier, bien sûr, notre serial restaurateur et double étoilé cantonal.

«C’est un véritable honneur de représenter mon canton et ma corporation», annonce vaillamment le chef du Domaine de Châteauvieux. «Les gens du reste de la Suisse n’imaginent guère le potentiel culinaire de Genève. Le luxe, la banque, l’horlogerie, tout ça est rabâché. Mais les trésors produits par notre agriculture et notre viticulture demeurent assez peu connus dans le reste du pays. On a quand même 360 entreprises estampillées GRTA (Genève Région Terre Avenir). Il y a une diversité dingue.»