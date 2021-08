Nouveau président de Ge/Servette – Philippe Baechler, le patron qui veut voir les Aigles au sommet Entrepreneur indépendant d’une compagnie active dans la finance et l’assurance, ce Genevois de 53 ans succède à l’intérimaire Didier Fischer au poste de président du club de National League. Rencontre avec un passionné projeté dans la lumière. Grégoire Surdez

Nouveau président de Ge/Servette, Philippe Baechler suit le hockey depuis une vingtaine d’années. FRANK MENTHA

L’information a été rendue publique ce mardi. Philippe Baechler est le nouveau président des Aigles. Cela faisait pourtant depuis un moment que la décision avait été actée dans les coulisses. Depuis qu’un nouveau conseil d'administration avait été nommé, le 11 mai, par la Fondation 1890. Yasmine Firmenich Luginbühl, Cyril De Bavier et donc Philippe Baechler rejoignaient ainsi au board de Ge/Servette le président par intérim Didier Fischer. Après plusieurs mois un peu bancals, la situation s’est enfin stabilisée au bout du lac.

On se souvient que cet hiver des turbulences ont agité la maison du Ge/Servette. En février, le CA in corpore avait démissionné en raison de divergences avec l’actionnaire sur la gouvernance. Laurent Strawson, président depuis la reprise du club par la Fondation en mars 2018, et les deux administrateurs, Paul Neury et Jacques Apothéloz, avaient choisi de se retirer. Principal point de discorde, selon nos informations recueillies à l’époque? L’engagement d’un directeur général (en l’occurrence John Gobbi, qui a depuis été recruté par Fribourg) pour se conformer au modèle et à la norme qui a cours en National League. Une idée rejetée.