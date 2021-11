Football – Philipp Studhalter est le nouveau président de la SFL L’avocat lucernois de 45 ans a été élu dès le premier tour. Il succède à Heinrich Schifferle, qui a choisi de se retirer après dix ans de présidence. Renaud Tschoumy

Ancien président du FC Lucerne, Philipp Studhalter est le nouveau président de la SFL. KEYSTONE

Lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Swiss Football League, à Ittigen (BE), les représentants des 20 clubs ont élu Philipp Studhalter avec 15 voix comme nouveau président du comité de la SFL. Dans la foulée, le comité de la SFL a également été renouvelé.

En mai 2021, les représentants des clubs avaient posé les bases de la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle au sein de la SFL en modifiant les statuts. Les représentants des clubs avaient exigé une délimitation plus claire entre la direction stratégique et toutes les tâches opérationnelles, la modernisation des structures, plus de clarté et de transparence pour les clubs concernant les décisions du comité ainsi qu'une collaboration plus efficace avec les clubs.

Studhalter élu dès le 1er tour

La mise en œuvre de ces nouvelles structures a désormais eu lieu lors de l'Assemblée de ce vendredi. Dans le cadre des élections, et suite à la démission du président sortant Heinrich Schifferle après dix ans, un nouveau président du comité a été élu lors de l'assemblée.

Les représentants des 20 clubs ont donc élu Philipp Studhalter, un avocat âgé de 45 ans, comme nouveau président du comité de la SFL au 1er tour de scrutin, avec 15 voix. Dans la nouvelle structure organisationnelle, l'ancien président et CEO du FC Lucerne représentera à l'avenir une fonction de surveillance et de contrôle au sens d'un président d’un conseil d'administration.

Qui est Philipp Studhalter Afficher plus Le nouveau président élu de la SFL, Philipp Studhalter, avocat de 45 ans originaire de Lucerne, faisait déjà partie du comité de la SFL depuis 2017. Il était responsable du groupe de travail de la réforme structurelle, dont les recommandations sont entrées en vigueur avec l'assemblée générale de ce jour. Philipp Studhalter a été président du FC Lucerne de 2015 jusqu'au printemps 2021 et exerce d'autres mandats d'administrateur dans le cadre de sa fonction d'avocat. Ancien rameur de haut niveau, il a été membre de l'équipe nationale suisse d'aviron pendant plusieurs années.

Deux Romands au comité

Après l’élection du président, il a été procédé à l’élection du comité de la SFL. Le Vaudois Jean-François Collet, propriétaire de NE Xamax, n’a pas été réélu. Par contre, deux autres Romands font leur entrée dans le nouveau comité: Richard Feuz (Servette FC) et Marco Degennaro (Yverdon Sport).

La composition du nouveau comité: Werner Baumgartner (SC Kriens/sortant), Michele Campana (FC Lugano/nouveau), David Degen (FC Bâle/nouveau), Marco Degennaro (Yverdon Sport/nouveau), Urs Egger (indépendant/nouveau), Richard Feuz (Servette FC/nouveau), Wanja Greuel (BSC Young Boys/sortant) et Matthias Hüppi (FC Saint-Gall/sortant).

Plan des dates pour la saison 2022/23 Afficher plus Les clubs ont également été informés du plan des dates de la saison 2022/23 lors de l'assemblée générale. Cette saison au format inhabituel, puisqu’interrompue en novembre et en décembre par la Coupe du monde au Qatar, débutera le week-end du 15-17 juillet 2022. La pause hivernale durera du 13 novembre 2022 au 21 janvier 2023 en Super League. En Challenge League, un tour sera prévu fin novembre pendant la Coupe du monde, mais la pause durera une semaine de plus en janvier 2023. La fin de la saison est fixée à la fin mai 2023 dans les deux championnats.

