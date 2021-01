Nécrologie – Phil Spector, producteur de légende, est mort en prison Génial faiseur de tubes, notamment pour les Beatles, l’Américain purgeait une peine de 19 ans de prison pour meurtre. Cécile Lecoultre

Phil Spector en 2004, au Tribunal de Los Angeles, où se déroulera son procès pour le meurtre de sa fiancée en 2003. keystone-sda.ch

Le producteur américain Phil Spector est mort à l’âge de 81 ans, a indiqué dimanche le Département pénitentiaire de Californie. Le musicien aura marqué l’histoire de la pop avant de défrayer la chronique judiciaire. Considéré comme un génial faiseur de tubes dès la fin des années 1950, le chevelu avait lancé plusieurs bands féminins, des Crystals aux Ronettes, avant de s’imposer comme un arrangeur prodigieux la décennie suivante.

Sa patte recherchée marquera les plus grands artistes, avec un style identifiable instantanément. Le ton Spector s’entend ainsi sur «River Deep, Mountain High» d’Ike & Tina Turner, «My Sweet Lord» de George Harrison ou «Instant Karma» de John Lennon. Inventeur du «mur du son», qui enregistre et fusionne plusieurs pistes, Phil Spector peut alors se targuer d’incarner la pop californienne en vogue dans les sixties, cette onde claire et enveloppante qui irradie avec une aura symphonique généreuse.