Des caisses maladie dénoncent – Pharmaciens suspectés d’escroquerie Cinq employées du commerce ainsi que cinq clients se retrouvent dans le collimateur de la justice. Cette enquête n’est pas un cas isolé. Fedele Mendicino

Un pharmacien est soupçonné d’avoir facturé aux assurances des médicaments sur ordonnance qu’il ne remettait pas aux clients. LUCIEN FORTUNATI

L’an dernier, nous révélions l’arrestation d’une pharmacienne et de trois de ses clients (nos éditions du 6 mai 2021). La femme aurait procédé durant des années à des ventes fictives de médicaments prescrits sur ordonnance à des clients, avant de les annuler. Elle permettait ainsi à cette clientèle d’habitués de bénéficier de crédits. Dans l’intervalle, l’assurance payait les médicaments à la pharmacie, et les clients utilisaient leurs crédits pour obtenir d’autres produits, notamment des cosmétiques. Le dommage pour Helsana et CSS dépasserait les 187’000 fr. La prévenue, elle, assure que ce type de pratique avait cours dans d’autres commerces.