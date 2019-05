Pharmacie Populaire vous offre vos vacances!

Bulletins d'inscription disponibles dans toutes nos pharmacies, dans notre journal Santé Mieux-Être et sur notre site internet. Ou alors, cliquez ci-dessous.

Participer maintenant

Les prix du concours

1er prix: Un bon de voyage chez Hotelplan, Rue Rousseau 9 à Genève, d’une valeur de 4500 francs.

Lots de consolation: 100 bons d’achat d’une valeur de 20 francs valables chez Pharmacie Populaire

Le concours est ouvert du 29 mai au 30 juin 2019. Les gagnants seront avertis personnellement et la liste complète sera disponible sur le site www.santemieuxetre.ch dès le 8 juillet 2019.

Conditions de participation

Le concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans révolus et domiciliée en Suisse romande, à l’exception des collaborateurs de Pharmacie Populaire, de Hotelplan et des agences mandatées, y compris leurs partenaires, conjoints, famille et les personnes résidant dans le même ménage. Participation sans obligation d’achat, limitée à un bulletin par personne. Le gagnant du 1er prix autorise Pharmacie Populaire à diffuser auprès du public, son nom, sa ville de résidence et sa photo, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur tous supports connus ou inconnus à ce jour. Le tirage au sort des gagnants sera effectué de façon aléatoire parmi les bonnes réponses reçues des participants. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces, ni échangés. Tout recours juridique est exclu.