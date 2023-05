Football – Pflücke: «A Servette, on a tous le même objectif» L’ailier allemand évoque le match de dimanche contre Grasshopper (16 h 30). Et son rôle sur le côté. Daniel Visentini

Contre Saint-Gall, il a manqué peu de chose à Servette et à Pflücke pour une victoire. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Patrick Pflücke, dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce match au Letzigrund, dimanche, contre GC?

Je me sens très bien. Je suis conscient qu’il s’agit d’un match important. Mais tous le seront sans doute jusqu’à la fin de la saison. À Servette, on a tous le même objectif: une qualification pour une compétition européenne. En terminant le plus haut possible, de préférence à la deuxième place.

Ces dernières rencontres, vous avez retrouvé votre place d’ailier, sur la gauche: votre poste de prédilection…

J’ai eu l’occasion d’évoluer dans d’autres rôles, comme en No 10. Mais sur le côté gauche, cela me va bien, oui. J’apporte ce que je peux avec des centres, en tentant de trouver Chris Bedia par exemple.

Vous avez aussi manqué parfois de grosses occasions: cela vous travaille-t-il?

Je suis un joueur offensif. C’est normal qu’on attende des buts de ma part. Mais c’est toujours possible d’en manquer, c’est vrai aussi. Je ne suis pas du genre à me prendre la tête avec ça, à ruminer. Mais je travaille pour m’améliorer.

On a l’impression, même si cela ne s’est traduit que par la large victoire face à Zurich, que Servette développe un meilleur volume de jeu ces derniers temps: vrai?

Tout a parfaitement fonctionné contre Zurich, c’est vrai. Mais même sans gagner contre Lugano ou Saint-Gall, nous avons bien joué, nous avons su nous créer des occasions. Nous aurions dû marquer plus de buts, c’est clair. Mais il y a une forme de confiance entre nous, avec les connexions qui existent. C’est sur cela que l’on s’appuie pour les cinq finales qui nous attendent.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.