Sciences naturelles – Peut-on vraiment communiquer avec d’autres espèces animales?

Dialoguer avec le chimpanzé, le perroquet ou le chien, l’idée interpelle. Encore faut-il expliquer quels mécanismes sont en jeu. Le point avec Emilie Genty, éthologue, et Didier Grandjean, neuropsychologue.

Les mammifères marins, c’était son rêve d’enfant. Chemin faisant toutefois, au gré des rencontres, Emilie Genty consacrera finalement sa carrière à l’étude des primates. À l’Université de Neuchâtel, l’éthologue, spécialiste du comportement animal, mène des recherches précieuses dans ce vaste domaine que constitue la cognition comparée. Comment un individu agit et réagit avec son environnement: voilà la cognition. Quelles caractéristiques partagent ou non différentes espèces: voilà la comparaison.

Et la communication entre les espèces? Maints indices indiquent que c’est chose possible, quand bien même on en sait peu encore à ce sujet. Le constat provient du terrain d’abord. Par exemple: explique-moi comment deux Pan troglodytes, deux chimpanzés, proches de l’humain, communiquent entre eux. Il s’agit d’observer leurs interactions. Puis je te montrerai ce qu’ils font comme nous, Homo sapiens.