Question d’Isabelle A. à Thônex: «Nous sommes propriétaires de deux places de parking dans une copropriété de 45 appartements et aimerions en vendre une. Peut-on nous en empêcher?»

Une PPE est composée de parties communes et de parties privatives (ces dernières sont constituées en lots, avec accès indépendant, et sont, le plus souvent, des locaux commerciaux ou des appartements). Les éléments fondamentaux de la construction (soit notamment les murs porteurs, le sol, la toiture, etc.) ainsi que le terrain sur lequel le bien est construit ne peuvent pas être des parties privatives.

Les places de parking qui ne sont pas fermées ne peuvent pas constituer un lot. Elles restent donc des parties communes, qu’on met le plus souvent au bénéfice des propriétaires par le biais de servitudes d’usage exclusif qui, la plupart, du temps sont constituées avant l’acquisition des biens. Ces servitudes d’usage exclusif sont rattachées au bien principal.



Dans une PPE, pour modifier des servitudes, il est nécessaire de réunir l’adhésion de l’unanimité des propriétaires. Cela signifie que, sauf accord de l’unanimité des propriétaires d’étages sur la modification de la servitude (en plus des formalités notariales et auprès du Registre foncier qu’il conviendra d’entreprendre), il ne sera pas possible de séparer la propriété du lot de celle de la place de parking.

Une autre problématique sera que, si l’unanimité visant la modification de la servitude a été obtenue, la vente ne pourra se faire qu’au bénéfice d’un autre propriétaire.

Dans cette configuration, effectivement, il sera très compliqué pour un copropriétaire de vendre uniquement une place de parking tout en conservant son lot.

Toutefois, la réponse serait différente (et la vente en principe plus aisée) si le parking était constitué en copropriété ordinaire. Il conviendrait toutefois dans ce cas d’examiner le règlement de cette copropriété ordinaire pour voir dans quelle mesure et à qui (uniquement un copropriétaire ou n’importe qui) une place pourrait être vendue.

Pour une réponse précise, il conviendrait donc de connaître la construction juridique qui sous-tend la mise à disposition de ces places.

