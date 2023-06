DR

Les taux de change sont indiqués quotidiennement sur la plupart des sites internet financiers. Celui de la Banque centrale européenne est reconnu pour livrer les valeurs officielles. Ils sont fixés sur le Forex, le marché des changes. Et cela, en fonction de l’offre et de la demande.

Comme toute entreprise, un bureau de change a pour but de faire du profit. Pour ce faire, il achète des devises à un taux plus bas que celui auquel il les revend. Il se rémunère ainsi avec la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.



Le marché des changes n’étant pas un marché fixe, le prix de vente varie quotidiennement en fonction du taux de change. Les bureaux de change se basent sur le taux de change réel (le fixing) du jour pour déterminer leurs propres cours de conversion. Ils ajoutent ensuite un pourcentage à ce cours de conversion pour se faire des bénéfices.



Chaque bureau de change est libre d’appliquer le pourcentage qui lui convient. Les prix d’achat et de vente d’une même monnaie peuvent ainsi varier d’un bureau de change à un autre. Il est par conséquent judicieux de procéder à une comparaison avant d’effectuer une conversion de devises.

Sur place et au moment du change, il est toujours judicieux de se renseigner sur le prix appliqué. En effet, selon le montant converti, le cours sera différent et la marge plus faible.

De plus, les marges appliquées peuvent être beaucoup plus négociables selon les devises. En effet, sur des monnaies enregistrant de forts volumes de transactions sur le marché, comme l’euro et le dollar étasunien, le bureau de change pourra plus facilement ajuster le cours que sur une devise plus atypique.

N’hésitez donc pas à négocier ou, en tout cas, à demander.

