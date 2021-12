Sports pour nous – Peut-on faire du sport quand on a les pieds plats? On ne souffre pas des pieds plats, mais des conséquences de l’affaissement de la voûte plantaire. Un mal qui touche une personne sur cinq, mais qui n’empêche aucune pratique sportive, moyennant parfois quelques précautions. Emile Perrin

Pour éviter les désagréments, les pieds plats demandent un travail musculaire particulier pour renforcer la voûte plantaire. Nadya So/Alamy Stock Photo

S’il est une partie de notre anatomie avec qui la majorité entretien une relation ambiguë, ce sont bien les pieds. Qu’on les aime ou non, tout le monde est néanmoins obligé de se rejoindre sur un point: ils sont nos plus fidèles alliés pour la pratique sportive. Mais pas uniquement. «Le pied constitue la fondation de notre corps. Que l’on chausse du 25 ou du 48, il demeure une petite surface pour supporter la pression et le poids du corps», entame Arnaud Goutorbe, podologue au centre d’expertise médicale et de réadaptation sportive Motion-Lab, à Lausanne.