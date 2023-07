Phénomène autour du film – Peut-on être féministe et porter du rose à la Barbie? Le rose est partout et certaines femmes l’assument dans une démarche féministe. Isabelle Cerboneschi, spécialiste suisse de la mode, évoque le sens et l’histoire de cette couleur. Sonia Imseng

Barbie, jouée par l’actrice Margot Robbie, enchaîne les tenues roses dans le film. © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc

Le monde vire au rose. Entre la promotion et la sortie du film sur Barbie, ce mercredi, les looks de l’actrice principale Margot Robbie et tous les produits dérivés qui apparaissent en magasin et sur les réseaux sociaux, la couleur est partout. Une tendance qui porte même un nom: «Barbiecore».